

「ID.Buzz（奥）」の発表会にて「タイプ2（手前）」とのツーショット（筆者撮影）

【写真】アル／ヴェルと正反対の個性を放つデカ・カワイイEVミニバン

フォルクスワーゲン（VW）が、かつて販売していたワンボックスタイプの貨客両用車「タイプ2」のデザインをモチーフとしつつ、電動車シリーズ「ID」ファミリーの一員として設計された「ID.Buzz（アイディーバズ）」が、日本でも発売された。

東京の六本木ヒルズで行われた発表会では、ホワイトとイエローの2トーンカラーをまとった個体が、似たようなカラーに彩られたタイプ2の第1世代（通称アーリーバス）と並んで展示され、クラシックとモダンの融合であることがアピールされた。

でも、生まれた年が70年以上違うこともあって、並べて置かれると、いろいろな発見があったこともたしかだった。

【写真】まずはID.Buzzの外観デザインを詳しく見てみよう（60枚以上）

アル／ヴェルを上回る車幅

まずは、車体の大きさだ。ID.Buzzの全長は標準ボディが4715mm（ホイールベース2990mm）で、ロングボディは全長4965mm（ホイールベース3240mm）となる。全幅の1985mm、全高の1925mmは共通だ。

対するタイプ2のアーリーバスは全長4280mm、全幅は1720mmで、長さについては現行「ゴルフ」に近い。

ID.Buzzのサイズはとても大きく思えるが、ヨーロッパでは配送や送迎などの現場でよく見かける、エンジン車の「トランスポーター／カラベル」とそれほど変わらない。ヨーロッパの人にとって、このサイズへの違和感は少ないのだろう。



左が全長4965mmのロングボディ、右が4715mmの標準ボディ（写真：フォルクスワーゲングループジャパン）

しかし、日本ではトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」を上回るほぼ2mの幅に躊躇する人も出てくるはずだ。

パッケージングでは、前輪が運転席の前にあることが、運転席の下にあったタイプ2とは異なる。ただ、ID.BUZZのそれは、現代のミニバンとしては定型であり、トランスポーター／ヴァナゴンもこのスタイルだ。

しかも、使用するEVプラットフォーム「MEB」は、すでに日本に導入されているSUVスタイルの「ID.4」などと共通であり、衝突安全性能や快適性能などを含めて考えれば、このプロポーションになるのは当然だろう。

それよりもタイプ2と明らかに違うと感じるのは顔つき、より具体的にいえばヘッドランプだ。タイプ2のような丸型ではなく、ID.4やゴルフなどに似た、切れ長の目を思わせる形状になっている。



「ID.4」は、これまで日本で唯一販売されてきたIDシリーズのモデルでもある（写真：フォルクスワーゲングループジャパン）

フォルクスワーゲンによると、IDシリーズとしての統一感を出したとのこと。タイプ2のDNAを受け継ぐより、そちらを優先させたのはドイツメーカーらしいが、その結果、一部の人がタイプ2とは別物だと思ってしまうような顔つきになった。

ドイツ車に丸型ヘッドランプのクルマが、ないわけではない。フォルクスワーゲン・グループの一員であり、親戚筋ともいえるポルシェの「911」は、エンジンの水冷化に合わせてウインカーと一体の涙目としたものの不評で、マイナーチェンジで丸に戻したという経緯がある。



「ID.4」と似た表情を持つ「ID.Buzz」のフロントマスク（写真：フォルクスワーゲングループジャパン）

個人的には、フロントを樹脂一体成形のスケルトンパネルとして、その中からすべて丸型のエンブレムとヘッドランプがポッと浮かび上がるような仕掛けにすれば、クラシックとモダンをうまく融合できたのではないかと思ったが、生真面目なフォルクスワーゲン・ブランドにそれを求めるのは難しいことかもしれない。

「現代の定石」に則ったリアコンビランプ

ボディサイドは、リアエンジンのタイプ2が備えていた、リアクォーターピラーの冷却ルーバーっぽいディテールを引き継いだものの、それ以外は今風で、リアについては上下に薄いコンビランプを高い位置に置き、左右をつなげた意匠とするなど、現代のクルマの定石に則っている。



写真は標準ボディだが、ロングボディもリアまわりは共通（筆者撮影）

タイプ2は2世代（アーリーバス／レイトバス）とも、リアコンビランプは縦長で低い位置に置かれていたが、丸型ヘッドランプ同様、ID.BuzzではほかのIDシリーズとの統一感を大事にしたようだ。

インテリアも、ポップなカラーコーディネートにタイプ2とのつながりを感じさせはするものの、メーターやセンターディスプレイ、ステアリングなどの造形は、同じIDシリーズのID.4に似ている。



日本仕様には写真の「ジェイドグリーン／ミストラル」を含め4色のインテリアカラーを設定（写真：フォルクスワーゲングループジャパン）

シートについても同様で、色使いに遊び心はあっても“がっしり感”が伝わってくる形状は、現在のドイツ車そのものだ。

ただし、エクステリアを含めて、ちょっと厳しい見方になってしまうのは、筆者がフランス車やイタリア車と長い間付き合っていることもあるだろう。



「ライトソウル／ミストラル」のインテリア。シートの形状はごく一般的（写真：フォルクスワーゲングループジャパン）

たとえば、フィアット「パンダ」とプラットフォームやパワートレインを共有する「500（チンクエチェント）」は、あらゆる部分が独自のデザインだし、それを電動化した「500e」では、レトロタッチはそのままに、顔つきやインパネをエンジン車とまったく違えてきている。



レトロとモダンをうまく融合させたフィアット「500e」のインテリア（写真：Stellantis Japan）

レトロタッチの佇まいよりも、ブランドとしての統一感を大切にした造形は、質実剛健なフォルクスワーゲンならではともいえるけれど、個人的にはいまひとつ刺さってこないデザインである。

「きらびやか」を好まない人へ

ただし、比べる相手をサイズ的に近いアルファード／ヴェルファイアに変えると、ID.Buzzのインテリアは俄然、際立ってくる。

アルファード／ヴェルファイアは、「クラウン」をはじめとした、かつての日本の高級車の趣きを色濃く残す、仕立ても装備も豪華絢爛なインテリアが特徴だ。我が国にはそういう空間を求める人が多いからこそ、このビッグミニバン兄弟は売れているのだろう。



豪華さを追求した「アルファード Executive Lounge」のインテリア（写真：トヨタ自動車）

しかし、そういう趣向を好まない人も、確実にいる。外観についても、押し出しが強くきらびやかなグリルは“ノーサンキュー”というユーザーもいるはずだ。

しかも、アルファード／ヴェルファイアに電気自動車（EV）の備えはない。現状ではガソリン車、ハイブリッド車（HEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）はあるが、おそらく今後もEVは出さないだろう。

輸入車でID.Buzzにサイズが近い車種というと、メルセデス・ベンツ「Vクラス」があるが、こちらの現行型はデビュー当初からディーゼルエンジンのみだ。



メルセデス・ベンツ「V220d」はマイナーチェンジで内外装の豪華さをアップ（写真：メルセデス・ベンツ日本）

日本で電気自動車を求めるユーザーはたしかに少ないが、観光地の宿泊施設の送迎などの用途であれば、走行距離は短く、充電場所も不自由しないうえに、音や振動、排出ガスを抑えることがイメージ向上につながる。

伝統的な温泉旅館ならともかく、モダンなテイストをアピールするリゾートホテルなどであれば、ID.Buzzはデザイン、メカニズムともお似合いではないだろうか。

うちに秘めるフォルクスワーゲンの思想

そしてもうひとつ、走りについては、リアにモーターを搭載した後輪駆動であることも見逃せない。

我が国におけるフォルクスワーゲン・ブランドEVの第1弾だったID.4も同じレイアウトだが、ID.Buzzにおいては、かつてのタイプ2と似た駆動方式といえる。



「アルファード」はFFベース、「V220d」はFRベースと駆動方式も三者三様（筆者撮影）

アルファード／ヴェルファイアは横置きパワーユニットの前輪駆動が基本なので、ドライブフィールは異なるし、リアタイヤが路面を蹴って進むフィーリングに、フォルクスワーゲンらしさを感じる人もいるだろう。

見た目は昔のタイプ2とは違うと感じている人でも、その人がもしタイプ2をドライブしたことがあるなら、印象が好転するかもしれない。



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

もちろん、フォルクスワーゲンは狙ってこのパワートレインにしたわけではないと思っているが、そもそもタイプ2のベースモデルであるタイプ1（ビートル）も、フェルディナント・ポルシェ博士が理想の大衆車を目指して設計した機能重視のプロダクトであり、思想面でも共通しているところはあると感じている。

【写真】まずはID.Buzzの外観デザインを詳しく見てみよう（60枚以上）

（森口 将之 ： モビリティジャーナリスト）