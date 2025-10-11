北山宏光、枕8個持ち睡眠への強いこだわり ノブ愛用の寝具にも興味津々
歌手・俳優の北山宏光（40）が、10日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。睡眠への強いこだわりを熱弁した。
2年間眠れない時期があったため、睡眠にとてもこだわりを持っているという北山。枕は8個持ち、パジャマは睡眠で回復できるという”BAKUNE“、寝具もオーダーメイド。そんな中、最近見つけたのが”羊の敷き布団とシーツ“だという。「もうあれで寝たら戻れないし動けない、飛ぶぞ」と紹介し、スタジオの興味を誘った。
MCの千鳥・ノブは愛用の“電位マット“を北山に紹介。「超微量な電位で、血流が良くなる」「リンゴも半年腐らない」「チューリップも枯れない」と説明。さらに「それで寝てる僕だけ死なない」との発言に「毎日充電されてるの？」と同じくMCの千鳥・大悟からツッコミが飛び、スタジオの笑いを誘った。
