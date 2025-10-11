最上もが、娘への手作り弁当 大企業も絶賛「色合いもかわいいね！」「ちいかわのウインナー」
アイドルグループ・でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがが10日、自身のXを更新。娘への初めての手作り弁当を披露し、ネット上で話題となっている。
【写真】色合いもいい！大企業が絶賛 最上もが娘への手作り弁当
最上はXで「娘のはじめてのお弁当 がんばった…！！！キャラ弁とかは難易度高いって思ったけど、ちいかわウインナー売ってたから入れたらめちゃくちゃ喜ばれた！丸大食品さんありがとうございます！！！」と感謝。
「早起きしてお弁当つくっても誰にも褒められないから褒めて欲しい笑」と伝えた。
その後、「家帰ったら「全部食べてたよ」ってばあばが証拠を残しておいてくれてた 笑 私がつくるご飯はほぼ残さずいつも食べてくれるけど、(とはいえ娘の好みの味付けとか食べやすさ考えつつ)それでもちょっと不安だったからうれしかった！！今ニヤニヤしてるよ。よかったあ」と安堵した。
初めての手作り弁当にネット上では「偉すぎるー！めっちゃ美味しそう」（きゃりーぱみゅぱみゅ）「お子様のはじめてのお弁当に入れていただき、ありがとうございます！とってもおいしそうです」（丸大食品）「色合いもかわいいね！！！早起きして頑張ったね！」「ちいかわのウインナーも可愛い…！」などと反応している。
最上は東京都出身。2011年12月にアイドルグループ・でんぱ組.incに加入し、2017年8月に脱退。ファッション誌やTBS系ドラマに出演するなど、モデルや女優として幅広く活躍している。2021年5月に女児を出産している。
