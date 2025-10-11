¤³¤¬¤±¤ó¡¡¡Ö½Å¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡×ÆùÎ¥¤ì¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëµÙ±é¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê·Ð¤Æ¡ÖÌµ»öÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤³¤¬¤±¤ó¡Ê46¡Ë¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£50Æü¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ç»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡8·î28Æü¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖOnce¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ø²æ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´ÖµÙ±é¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤³¤¬¤±¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢¼Ö°Ø»Ò»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆùÎ¥¤ì¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆùÎ¥¤ì¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Øonce¡ÙÉüµ¢¤Ê¤É¤Ç¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤ÏËÍ¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÅìÊõ¤Î³§ÍÍ¡¢³Æ½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÌµ»öÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö½Å¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À1¥ö·î¤Ç¸µÄÌ¤êÆ°¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¡×¤È¤â¡£¡ÖºÇ¶áÉ÷¼Ù¤Ò¤¯¤È¤ä¤¿¤éÄ¹°ú¤¯¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¿¼£ÌþÎÏ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¿Ô¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡££²Æü¤ª¤¤Î¾×·âÇÈ¼£ÎÅ¤Ë»ÀÁÇ¥«¥×¥»¥ë¡¢ÄË¤ß¤¬°ú¤¤¤Æ¤«¤é¤Îµ´¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤ÆÉü³è¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤è¤êÂå±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿·°æ·¯¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿·°æ³¤¿Í¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¿·°æ·¯¤Ç¡¢ÆùÎ¥¤ìÄ¾¸å¡¢¡Ø¿·°æ·¯¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢ËÍ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¿´¤«¤éÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´é¤Ç¡¢¡Ø¤¨¡ª¡©¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿·°æ·¯¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£