2025年10月11日放送の「ぶらり途中下車の旅」は都営大江戸線の旅。

旅人は、剛力彩芽。

都営大江戸線

練馬区の光が丘から、六本木・築地・両国などを通り都庁前まで、6の字を描くように走る全38駅、総距離40.7kmの路線。リニアモーターで、急カーブ、急勾配でのスムーズな走行が可能で低騒音化が図られています。

今週の旅人：剛力彩芽

1992年8月27日神奈川県生まれ。2008年〜2013年、雑誌「SEVENTEEN」専属モデルとして活躍。2011年、「大切なことはすべて君が教えてくれた」（CX）で本格的に俳優デビュー。以後、ドラマ・映画・舞台等で幅広く活躍。

BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S（大門駅）

先月オープンした東京ベイエリアの新たなランドマーク。オフィスやホテルのほか、オリジナルのクラフトビールが味わえるドリンクスタンドなど、23の飲食店が入っています。

【最寄駅】都営大江戸線「大門駅」から徒歩約11分

【所番地】東京都港区芝浦1-1-1

【電話番号】03-6665-8621（総合インフォメーション）

【1〜3F商業施設の開館時間】

＜ 平日 ＞7:00〜23:00

＜ 土 ＞ 9:00〜23:00

＜日・祝日＞9:00〜22:00

※各店舗の営業時間は異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

【休館日】12月31日〜1月2日

【ホームページ】https://www.bluefrontshibaura.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/blue_front_shibaura

【LINE】https://page.line.me/831lgqbt?oat__id=5687685&openQrModal=true

MONNAKA COFFEE（門前仲町駅）

まるい形のクロワッサン生地の新感覚フード「サークロ」と、こだわりのコーヒーが味わえるカフェ。季節ごとに違うアレンジの「サークロ」が楽しめます。

【最寄駅】都営大江戸線「門前仲町駅」から徒歩2分

【所番地】東京都江東区門前仲町2-6-11

【営業時間】

＜平日＞ 8:00〜22:00（L.O.21:00）

＜土日祝＞10:00〜20:00（L.O.19:00）

【定休日】年末年始

【ホームページ】https://kitasandocoffee.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/monnaka_coffee

【Facebook】https://www.facebook.com/monnakacoffee/

YUKIZNA Craft & Cafe（蔵前駅）

質感と耐久性に優れたイタリア産の牛革をくりぬいてパーツにした、レザーパズル「ユキズナ」。ピンセット一本でつなぎ合わせて、オリジナルのブックカバーなどが作れるほか、オーダーメイドの製品も販売しています。

【最寄駅】都営大江戸線「蔵前駅」から徒歩4分

【所番地】東京都台東区蔵前3-7-9 永沼ビル1F

【電話番号】03-5823-4891

【営業時間】9:30〜18:00

【定休日】月替わり（※詳しくは公式Instagramをご確認ください。）

【ホームページ】https://www.yukizna-shop.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/yukizna_craftandcafe

宮本卯之助商店 西浅草店（蔵前駅）

1861年の創業以来、お神輿や太鼓などの製造・販売を手掛けている浅草の老舗。粋でオシャレなお土産ブランドが並ぶ「うのみせ」の他、4階の太鼓館には、世界各国の太鼓が展示されていて、本格的な和太鼓もたたく事が出来ます。

【最寄駅】都営大江戸線「蔵前駅」から徒歩10分

【所番地】東京都台東区西浅草2-1-1

【電話番号】03-3844-2141

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】火

【ホームページ】https://www.miyamoto-unosuke.co.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/miyamotounosuke

【Facebook】https://www.facebook.com/miyamotounosuke

【X】https://x.com/miyamotounosuke

東日本大震災の影響などで閉鎖の危機にあった福島の会津木綿の工場を受け継いだデザイナーの山粼ナナさん。汗をよく吸い、保温性にも優れ、とても丈夫な会津木綿の生地を、洋服やスリッパ、バッグなどに仕立てて販売しています。

【最寄駅】

都営大江戸線「牛込神楽坂駅」から徒歩6分

東西線「神楽坂駅」から徒歩3分

【所番地】東京都新宿区横寺町31 柿の木荘201

【電話番号】03-6680-4936

【営業時間】10:00〜17:00

【定休日】月・火

【ホームページ】https://yamma.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/yamma_kagurazaka

【Facebook】https://www.facebook.com/Yammatonoi/

ワイン Pirka 神楽坂（牛込神楽坂駅）

昆布出汁に様々な調味料を加えたベースを1日かけて仕込み、そこに、煮切ってアルコールを飛ばした赤ワインと白ワインを加えて仕上げた出汁で、カムイ豚や黒毛和牛、海鮮などを、6種類の塩でアレンジして味わえる、名物「ワインしゃぶしゃぶ」！

【最寄駅】都営大江戸線「牛込神楽坂駅」から徒歩1分

【所番地】東京都新宿区岩戸町1 M's神楽坂 4F

【電話番号】03-6265-3177

【営業時間】

＜月・火・水・木＞ 18:00〜24:00

＜金・土・祝前日＞ 18:00〜26:00（翌2:00）

【定休日】日・年末年始（12月30日〜1月3日）

【ホームページ】https://r.gnavi.co.jp/evwh531v0000/

【Instagram】https://www.instagram.com/wine_pirka/

【備考】

＜ワインしゃぶしゃぶは2日前23:00までに要予約となります＞

※基本的には2人前から予約受付。

※状況によっては当日予約・1人前からご対応いただける可能性があります。

詳しくはお電話にてご確認ください。