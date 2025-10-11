世の中には、女上司だから従いたくないという、身勝手な人も存在するようです。そういう人間は、仕事に対しても不真面目でナメた考え方をしていることが多いでしょう。

今回は、女上司をバカにする不真面目な部下に天罰がくだった話をご紹介いたします。

ミスをして処分された

「一部の部下は私が女なのが気に食わないらしく、指示を出しても無視をしたり、挑発的な発言をしてきたりします。そんな人間に時間を割いても無駄なのでスルーしていますが、ある日、その部下がケアレスミスをして部長に叱られていたんです。

私は違う部下に『ケアレスミスは本当に気をつけたほうがいいよ』『ちょっとの気の緩みで起きるから』と警告したら、それを聞いていた彼らが『俺らの悪口言ってんすか？』『嫌なやつ』『ミスくらい誰でもするしな』と捨て台詞を吐いて去っていきました。完全に仕事をナメてるし、仮にも上司である私にこんな発言ができる人間が、出世なんてできるわけないですよね。数か月後、彼らは重大なミスと就業規則違反を理由に処分されて、やっぱりなと思いました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 女性の上司だからといってバカにする発言は許せませんね。仕事をナメていたのですから、当然の報いでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。