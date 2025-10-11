Çú¾ÐÌäÂêÂÀÅÄ¸÷¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅÜ¤ê
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
Çú¾ÐÌäÂê¤Ï¡È»þ»öÌ¡ºÍ¡É¤¬Çä¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ü¥±¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤Ï¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¡Ê¸øÌÀÅÞÂåÉ½¤Î¡ËÀÆÆ£Å´É×¡Á¥Ã¡ª¡¡Á´Éô¡¢Í½Äê¤¬¶¸¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê60¡Ë¤¬·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÊóÆ»¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë10²ó°Ê¾å¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤Í¡×¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¼¤á¤Æ½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢°ËÅì»ÔÄ¹¤Î¤Í¡×¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤¬³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤òµó¤²¤Æ¥Ü¥±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃÏÊýµÄ°÷¤ò½¸¤á¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢ÅÄÃæ¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÄó°Æ¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û27´Û¤Ç¡ÖÇú¾ÐÌäÂêwith¥¿¥¤¥¿¥ó¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥Ö¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£