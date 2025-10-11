Photo: 田中宏和

スマホって意外に重いんですよね。気づけば首が痛い、肩がこる、指が疲れる……。毎日何時間もスマホを握り続けることによって、もはや現代病とも言える悩みを抱えている人は少なくないはずです。

「SYANTO Ring V3 Lite」は、握って支えるタイプのスマホリングと違って、吊るすように使うから、持つときに力を使わないのが特長。

身体の構造を熟知している鍼灸師の視点から開発されたというアイテムを、お借りして使ってみました。

指を添えるだけで保持できるからラクチン

Photo: 田中宏和

「SYANTO Ring V3 Lite」を使ってみて最も印象的なのは、安心感。小指を通しているだけで、滑り落ちそうな不安感がほぼゼロになるのです。

Photo: 田中宏和

結果的に、指を添えるだけでスマホが安定するので、片手持ち操作もラクチン。普通なら無意識レベルで指に力が入ってしまうところ、それがないので疲れにくいと感じられるのです。

スマホリングにはない使い勝手の良さ

Photo: 田中宏和

もし何かの拍子に手が離れても、ご覧の状態。むしろ財布などを持ちたいときに、意識的に手から離してぶら下げておくという使い方をしたくなります。

長すぎず短すぎない、絶妙な長さがポイント。金属製のリングと違って、指に喰い込まないので痛くないというのも、使い勝手の良さに繋がっています。

鍼灸師が再発明！たった2gのスマホリング -SYANTO Ring V3 Lite- 1,584円 【早割10%OFF】SYANTO Ring V3 Lite 1点 商品ページを見る

究極に軽いのが最高にうれしい

Photo: 田中宏和

「SYANTO Ring V3 Lite」は、スマホケースの有無や形状に合わせられるようにシールも付属していますが、基本的には小文字の f みたいなシート状のパーツのみでセット可能になっています。

その重量はわずか2g。驚くほどの軽さと、約0.58mm〜1.02mmという極薄仕様によって、まるで何もつけていないかのような自然な使い心地を実現してくれます。

スマホケースあり・なしいずれにも対応

Photo: 田中宏和

リングの付け方も特段難しいステップはなく、まず、スマホケースの充電端子用の穴に「SYANTO Ring V3 Lite」を通して、ジグソーパズルのつなぎ目のようになっているパーツを合わせれば、OK。

Photo: 田中宏和

このとき、左手で持つことが多い人は上の画像の状態に、右手で持つことが多い人は、シートを裏返しにして向かって左側のパーツが上に来るようにセットしましょう。

Photo: 田中宏和

お使いのケースの密着度が弱い場合は、付属のシールでパーツが外れないように押さえておくこともできますし、ケースを使わないスマホ裸族には本体裏側に付属の両面テープで接着するという方法も用意されていますよ。

Photo: 田中宏和

体全体の姿勢改善にも役立つとアピールされている「SYANTO Ring V3 Lite」。何よりとにかく持ちやすくなりますので、本当にオススメしたいアイテムです。ぜひ購入を検討してみてほしいと思います。

詳細は以下のリンク先でチェックしていただけますので、気になる方はお早めに！

Photo: 田中宏和

Source: CoSTORY