竹内涼真が10月期ドラマ撮影中の夏帆を暗闇から激写！　夜の公園でロケ合間の和気あいあい姿

竹内涼真が暗闇にしゃがみ込んで

髪をピンク色に染め、ピンクとオレンジコーデのファッションで夜のベンチに一人座る女性。見た目こそ派手だが、目の前を通り過ぎるカップルをぼんやり見つめている表情はとても寂しげだった──。

実はこれ、10月７日から放送が始まった『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）のワンシーンである。女性は、主人公・山岸鮎美を演じる夏帆（34）だ。

「本作は、『第26回手塚治虫文化賞』で新生賞を受賞した漫画家・谷口菜津子の同名人気漫画が原作のロマンスコメディです。夏帆は“恋人ファーストなカノジョ”を演じてきたばかりに自分を見失った女性を演じています」（テレビ誌ライター）

本誌が目撃した限りでは、この日、演技をしていたのは夏帆一人だったのだが、その演技を自前のカメラを持って撮影している男性の姿があったのだ。もう一人の主人公、竹内涼真（32）である。

竹内演じる海老原勝男は、鮎美のカレ氏で『女性が料理を作るのは当たり前！』という令和の時代にはそぐわない“化石”男だ。初回放送では、自分の理想のカノジョである鮎美にプロポーズするもあっさり断られ、その理由が無意識に行っていた“モラハラ”だとまったくわかっていない。フラれたあと、鮎美の気持ちを少しでも理解するため、彼女の得意料理だった筑前煮にチャレンジするというストーリーだった。

「視聴者は、勝男の態度、言動に最初はムカつきますが、その“モラハラ”言動があまりに天然で、悪気がない。むしろ純粋であるということがわかってくると、なぜか応援したくなると感じるようで、SNSでは、〈勝男、憎めない。応援したくなっちゃう〉〈勝男、ある意味最強〉といったコメントが多く見られました」（前出・ライター）

放送直後のXでトレンド１位にランクインし、順調な滑り出し。その初回のラストでは、清楚な雰囲気だった鮎美が、髪をピンクに染め、陽キャに変貌している場面に勝男が遭遇するところで終わっていたのだが……。

冒頭のシーンに話を戻そう。撮影は、８月上旬、夜の公園で行われていた。ライトは夏帆だけを明るく照らしている。その周りに撮影スタッフが集まっているが、そこから少し離れた暗闇に、スーツ姿の竹内が一人しゃがみ込んでいた。

「竹内さんは、趣味がフィルムカメラだそうなので、おそらく自前のカメラではないでしょうか。夏帆さんを撮影しているようでした。彼女のアングルや表情などを見ながら、すごく真剣な表情で何度もシャッターを切っていましたよ。夏帆さんは撮影に集中しているのか、撮影合間も、スタッフの方々とは話をしていましたが、竹内さんに気づいていないのか、そっちを見ることはなかったですね。そんな撮影風景を撮り終えると、竹内さんはニコニコと笑っていました」（撮影を見物していた人）

撮影現場の雰囲気は明るく、和気あいあいとしていたという。今後の展開に期待しかない。

