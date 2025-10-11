¡ÖÇ®ÎÌ¤¬¥Ó¥ê¥Ó¥êÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×¡½¡½DuelJewel¤Ð¤ë¤¬Â÷¤·¤¿¡ÖLast train¡×¤Î¼ÀÁö¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ë¶Á¤¤¤¿³ÐÀÃ¤Î²»
¡¡5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDuelJewel¡×¡Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë¤¬9·î17Æü¤ËºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖEclipse¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤¦¤Á¡ÖDISTINATION¡×¤È¡ÖLast train¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¤Ð¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤«¤éÁö¤ê½Ð¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÉåÇÔ¤·¤¿ÂÀÍÛ¡¢Ë¾¤Þ¤ì¤¿·î¡×¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é°ÛÍÍ¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¹ç´Ö¤ËÅìµþ¡¦¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¤Ð¤ë¤Ë¡¢¿·ºî¤Ø¤Î»×¤¤¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼ê±þ¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·ÏÆÃ½¸¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡9·î20Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎEDGE Ikebukuro¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼½éÆü¡£µÒÀÊ¤Ï°ì¶Ê¤´¤È¤ËÇ®¤òÁý¤·¡¢¡ÖLast train¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¾ìÆâ¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤¿¤Ó¤ËµÒÀÊ¤ÎÆ¬¤¬ÍÉ¤ì¡¢½÷ÀµÒ¤ÎÄ¹È±¤¬ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Í¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¤Ð¤ë¤Î¸ý¸µ¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë½é¤á¤ÆÄ°¤¯¶Ê¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Î¥Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ø¥É¥Ð¥ó¤ÎÍò¤Ç¡¢¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¥Ó¥ê¥Ó¥êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä¹Ç¯¥Ð¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿PA¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â¡Ö½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È´ÑµÒ¤Î¸ÆµÛ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿Ìë¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Êµ²±¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¤Ð¤ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿2¶Ê¤Ï¥·¥ó¥»¤Î²»¿§¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡£¡ÖDISTINATION¡×¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃ¯¤â¤¬¤¹¤°¤Ë¥Î¤ì¤ë°ì¶Ê¡£¤½¤·¤Æ¡ÖLast train¡×¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ²¦Æ»¤Î¥á¥í¥¹¥Ô¡Ê¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¥¿¥ë¡Ë¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡Ö2¶Ê¤È¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç¼«Á³¤Ë¥Î¤ì¤ë¶Ê¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ï¿²»¤Ç¤Ï¡Ö3¥Æ¥¤¥¯°Ê¾å¤Ï»£¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤ä¿çÌ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢½½Ê¬¤ÊÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¡£ÆÃ¤Ë¡ÖLast train¡×¤Ç¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¯¥Ä¡¼¥Ð¥¹¤ò¥É¥³¥É¥³¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£BPM160Á°¸å¤ÎÂ®¤µ¤Ï¡¢½ÏÎý¤Î¤Ð¤ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤Ä©Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎBPM¤Ã¤Æ¡¢Â®¤¹¤®¤Æ¤âÃÙ¤¹¤®¤Æ¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¡ÈÃæ´Ö¡É¤ÎÆ§¤ßÊý¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤âÎý½¬¤ÈËÜÈÖ¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬°ã¤¦¡£ËÜÈÖ¤Îµ¤¹ç¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÃ¡¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ã¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò´Ó¤¯¡Öº£¤ò¹ï¤à¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÇ®¤òÂÓ¤ÓÂ³¤±¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡£¤Ð¤ë¤Ï¤³¤¦¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¡¢½éÆü¤ÏÃµ¤êÃµ¤êÃ¡¤¤¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤á¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¤°¤é¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°¤¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤Ð¤ë¤Î¥É¥é¥à¤¬¹ï¤à¼ÀÁö¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£