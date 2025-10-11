「トムとジェリー」がホリデーシーズンの横浜みなとみらいをジャック 85周年記念イベント開催決定
ワーナー・ブラザース ジャパンは、横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルとのパートナーシップのもと、85周年を迎えた人気キャラクター「トムとジェリー」とコラボレーションしたホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025-2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。-」を、11月11日から2026年1月12日まで開催する。
【画像】各所の装飾のイメージ
さらに、アソビル（横浜市西区）では11月21日から12月7日まで、体験型展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう（横浜会場）」を開催。みなとみらい一帯が、トムとジェリー一色のホリデーシーズンとなる。
1940年に誕生した「トムとジェリー」は、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げる、愉快なドタバタコメディ。今年、その85周年のフィナーレを飾る形で、みなとみらい地区の3施設が連動し、煌びやかで楽しいウィンターホリデーを展開する。
期間中には、人気商品や限定商品を販売する期間限定POP UP STOREのオープンや、各対象施設の一部店舗ではコラボレーションアイテムや限定フードの販売も予定されている。
■ランドマークプラザ
1階サカタのタネ ガーデンスクエアには、トムの得意なピアノ演奏によるホリデーミュージックが流れる巨大ツリー「Tom and Jerry MUSIC TREE」が登場（※装飾は12月26日より変更予定）
■MARK IS みなとみらい
1階 グランドガレリアに、ホリデーギフトが大集合した、高さ約3.5メートルの巨大バルーンオブジェが出現。ジェリーの大好物である巨大なチーズと、大きく膨らんだトムとジェリーのバルーンなどが並び、子どもから大人まで楽しめるフォトスポットとなる。（※装飾は12月26日より変更予定）
■スカイビル
10階中央広場には、トムとジェリーが仲間たちとクリスマスケーキを準備する様子を描いた「Tom and Jerry CHRISTMAS PARTY」が登場。大きなホールケーキ型ツリーが華やかに来場者を迎える。
■横浜ランドマークタワー
69階展望フロア「スカイガーデン」では、「トムとジェリー」の85年の歴史を“音楽”“キャラクター”“アメリカ文化”“ストーリー”“クラシックコメディ”の5つのテーマで紹介する特別展示を実施。
85周年記念フォトスポット、スケッチの複製原画、歴史を振り返るヒストリーウォール、さらに“隠れフォトスポット”など、ファン必見のコンテンツが盛りだくさん。（※入場には展望フロアの入場料が必要）
■関連イベント：「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」開催
アソビル（横浜市西区）では、体験型展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」を開催。トムとジェリーの“関係性”や“仲間たち”に焦点を当て、オブジェや撮影スポットを通じてふたりの日常を楽しめる。
会場：ASOBUILD 2F YOKOHAMA COAST Room1（神奈川県横浜市西区高島2-14-9）
会期：11月21日〜12月7日 午前10時〜午後7時（最終日は午後5時閉場）
料金：一般・大学生 前売1400円／当日1600円、小中高生 前売800円／当日1000円、ペア券、特典付き前売券もあり（※未就学児無料）
さらに、アソビル（横浜市西区）では11月21日から12月7日まで、体験型展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう（横浜会場）」を開催。みなとみらい一帯が、トムとジェリー一色のホリデーシーズンとなる。
1940年に誕生した「トムとジェリー」は、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げる、愉快なドタバタコメディ。今年、その85周年のフィナーレを飾る形で、みなとみらい地区の3施設が連動し、煌びやかで楽しいウィンターホリデーを展開する。
期間中には、人気商品や限定商品を販売する期間限定POP UP STOREのオープンや、各対象施設の一部店舗ではコラボレーションアイテムや限定フードの販売も予定されている。
■ランドマークプラザ
1階サカタのタネ ガーデンスクエアには、トムの得意なピアノ演奏によるホリデーミュージックが流れる巨大ツリー「Tom and Jerry MUSIC TREE」が登場（※装飾は12月26日より変更予定）
■MARK IS みなとみらい
1階 グランドガレリアに、ホリデーギフトが大集合した、高さ約3.5メートルの巨大バルーンオブジェが出現。ジェリーの大好物である巨大なチーズと、大きく膨らんだトムとジェリーのバルーンなどが並び、子どもから大人まで楽しめるフォトスポットとなる。（※装飾は12月26日より変更予定）
■スカイビル
10階中央広場には、トムとジェリーが仲間たちとクリスマスケーキを準備する様子を描いた「Tom and Jerry CHRISTMAS PARTY」が登場。大きなホールケーキ型ツリーが華やかに来場者を迎える。
■横浜ランドマークタワー
69階展望フロア「スカイガーデン」では、「トムとジェリー」の85年の歴史を“音楽”“キャラクター”“アメリカ文化”“ストーリー”“クラシックコメディ”の5つのテーマで紹介する特別展示を実施。
85周年記念フォトスポット、スケッチの複製原画、歴史を振り返るヒストリーウォール、さらに“隠れフォトスポット”など、ファン必見のコンテンツが盛りだくさん。（※入場には展望フロアの入場料が必要）
■関連イベント：「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」開催
アソビル（横浜市西区）では、体験型展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」を開催。トムとジェリーの“関係性”や“仲間たち”に焦点を当て、オブジェや撮影スポットを通じてふたりの日常を楽しめる。
会場：ASOBUILD 2F YOKOHAMA COAST Room1（神奈川県横浜市西区高島2-14-9）
会期：11月21日〜12月7日 午前10時〜午後7時（最終日は午後5時閉場）
料金：一般・大学生 前売1400円／当日1600円、小中高生 前売800円／当日1000円、ペア券、特典付き前売券もあり（※未就学児無料）