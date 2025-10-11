Ñ»¶ÌÍÚ¡¡¤¦¤ÄÉÂ¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¡×¡ÈÌµ½þ¤Î°¦¡É¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤¿Êì¤Ë¡Ö´¶¼Õ¡×
¡¡¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ¡Ê29¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼«½öÅÁ¡Ö1³ä¤ÎÉÔ»àÄ³ ¤¦¤Ä¤òÂ´¶È¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î730Æü¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯6·î¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤Î¿´¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤«¤é¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¡£2ÅÙ¤Î³èÆ°µÙ»ß¡¢2Ç¯´Ö¤ÎÎÅÍÜ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡ÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ»þ¡¢Æü¡¹¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤òµ¤·¤¿¡ÈÈ¿¾Ê¥Î¡¼¥È¡É¤Ï36ºý¤Ë¤âµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£¹â¤¤ÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤³¤¬º¬ËÜÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÄü¤á¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¿¤Ð¤½¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢·çÅÀ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤½¤³¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ËÃí»ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÙ¶ÈÃæ¤ÏÊì¤¬¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ç´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÌµ½þ¤Î°¦¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊì¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²ÍÍ¤Çº£¤Î»ä¤¬¤¤¤ë¤«¤é´¶¼Õ¤·¤ÆÆü¡¹ÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤ò¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤âµÙÂ©¤Ï½ÅÍ×¡£¡ÖµÙ¤à¤Î¤â»Å»ö¤À¤Ã¤Æ»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀë¸À¡£¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤¯³èÆ°¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£