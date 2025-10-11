求人ボックスpresents「キングオブコント2025」が11日、TBSで午後6時半から全国生放送される。

ファイナリスト10組の内訳は初出場5組、連続進出の3組、返り咲きの2組となった。

初出場は昨年「M−1グランプリ」ファイナリストのトムブラウン（布川ひろき、みちお）、コンビ結成8カ月のベルナルド（ハギノリザードマン、大将）、元祖いちごちゃん（植村侑史、ハイパーペロちゃん）、レインボー（ジャンボたかお、池田直人）、青色1号（榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん）の5組。

連続進出組は3組。ファイヤーサンダー（こてつ、崎山祐）が3年連続3回目、

昨年の準優勝、ロングコートダディ（堂前透、兎）は2年連続4回目、や団（ロングサイズ伊藤、本間キッド、中嶋享）は4年連続4回目。

返り咲き組は2組。しずる（池田一真、純）は9年ぶり5回目、うるとらブギーズ（佐々木崇博、八木崇）は4年ぶり4回目。

史上最多エントリー数3449組の頂点に立つと、優勝賞金1000万円、18代目キングの称号が手に入る。同番組のMCはダウンタウン浜田雅功。審査員は東京03飯塚悟志、バイきんぐ小峠英二、ロバート秋山竜次、かまいたち山内健司、シソンヌじろうの5人。昨年に続き、ダウンタウン松本人志は欠席。オープニング曲は梅田サイファーが4年連続で担当。