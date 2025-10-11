超特急カイ、写真集一番最初に渡したのはメンバー全員 反応明かす「酔ってたら泣いてるみたいなことを」【いま】
【モデルプレス＝2025/10/11】超特急のカイ（小笠原海）が11日、初のソロ写真集「いま」（SDP）の取材会に出席。写真集を見たメンバーの反応を明かした。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
「この写真集を最初に誰に渡したか？」という質問には「メンバーですね」と回答したカイ。ファンミーティングの公演後に渡したといい「みんなその場で自分の椅子に座って、すごいじっくり読んでくれてて、良い反応って自分で言うのも恥ずかしいですけれども、みんな『この写真すごい好き』『めっちゃ良いとこだね』『この服可愛い』とかいろんな反応があってすごい嬉しかったです」とメンバーの反応を明かした。さらに、カイがメンバーとの2ショット共に直筆メッセージを書いたページについては「『酔ってたら泣いてる』みたいなことを言ってくれたり」と語っていた。
また母親からは「すっごい長文のラインが来ました」と笑顔。写真集には地元の友人も登場しているが「2つ返事で『いいよ』『いつ撮るの？』みたいな感じでみんな返事をくれて、今の僕にとって大事な人たちと写真を撮れたのですごい良かったなと思います」と自信を見せた。
30歳を記念し、カイ本⼈がセルフプロデュースした本作は、全編タイで撮影。⾐装もカイがセレクトし、プロデュースブランドや私服を取り⼊れた、⾃⾝のスタイルと世界観が存分に詰まった1冊に。カイの魅⼒を最⼤限に引き出す「海」、「ストリート」、「プライベート」の3つのテーマで構成されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
◆カイ、超特急メンバーの反応明かす
「この写真集を最初に誰に渡したか？」という質問には「メンバーですね」と回答したカイ。ファンミーティングの公演後に渡したといい「みんなその場で自分の椅子に座って、すごいじっくり読んでくれてて、良い反応って自分で言うのも恥ずかしいですけれども、みんな『この写真すごい好き』『めっちゃ良いとこだね』『この服可愛い』とかいろんな反応があってすごい嬉しかったです」とメンバーの反応を明かした。さらに、カイがメンバーとの2ショット共に直筆メッセージを書いたページについては「『酔ってたら泣いてる』みたいなことを言ってくれたり」と語っていた。
◆カイ、初ソロ写真集「いま」
30歳を記念し、カイ本⼈がセルフプロデュースした本作は、全編タイで撮影。⾐装もカイがセレクトし、プロデュースブランドや私服を取り⼊れた、⾃⾝のスタイルと世界観が存分に詰まった1冊に。カイの魅⼒を最⼤限に引き出す「海」、「ストリート」、「プライベート」の3つのテーマで構成されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】