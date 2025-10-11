氷川きよし、すっぴんからのメイク動画公開「お肌ツヤツヤ」「最初から美人さん」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】歌手の氷川きよしが10日、自身のInstagramを更新。すっぴんからのメイク動画を公開した。
【写真】氷川きよし「お肌ツヤツヤ」と話題のすっぴん姿
氷川は「顔作り25分を3分にまとめ」とコメントし、すっぴんからのメイク動画を早送りで公開。ヘアを整えてもらいながら、自分の手でファンデーションを塗りアイメイクを塗り、と、丁寧かつ真剣にメイクを施し、ヘアの完成と同時にメイクを完成させた。
この投稿に、ファンからは「すっぴんかわいい」「お肌ツヤツヤ」「最初から美人さん」」「肌が綺麗」「メイク参考になる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆氷川きよし、すっぴんからのメイク動画公開
◆氷川きよしのメイク動画に反響
