ÍýÁÛÏÀ¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ª²È·×¤Îµ¾À·¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä´ë¶È¤ÎºÇ¹â±×¡½¡½¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³
¤¤¤è¤¤¤è¡¢½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñ²ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ç¤â¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Î½êÆÀºÆÊ¬ÇÛ¤È¤¤¤¦ÀÇËÜÍè¤Îµ¡Ç½¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÎÀµÅöÀ¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤ÈÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Í¿ÌîÅÞ´Ö¤Î¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂè29ÂåÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆñ¶É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¸øÀ¯¸¢¤Ï¡¢º£¹ñ²ñ¤Ç¡Ç25Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤«¤é¤À¡£¶¨µÄ¤Î¹ÔÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ï¢Î©À¯¸¢¤¬ºî¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
ÌîÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç¤âÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£»²±¡Áª¤Ç¤ÎÌîÅÞ¤Ï¡¢¤ª¤·¤Ê¤Ù¤Æ¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Î¹â»Ô¸õÊä¤Ï¡¢¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ò¼çÄ¥¡£¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤È¤Ï¤Þ¤À³«¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤³¤ÇÀ¯ºö¤ÎÂÅ¶¨ÅÀ¤¬¸«½Ð¤»¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÇÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºâÌ³¾Ê¤Î¶¯¤¤Äñ¹³¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Æñ¹Ò¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÇ¡×¤ÎÌò³ä¤Î£±¤Ä¡Ö½êÆÀºÆÊ¬ÇÛµ¡Ç½¡×¤¬¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÎÀµÅöÀ¤òÀâ¤¡¢µÄÏÀ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£°Ê²¼¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
²È·×¤È´ë¶È¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëàÉÔ¸øÊ¿á¤¬³ÈÂçÃæ
¤Þ¤º¡¢´ðËÜÅª¤Ê½êÆÀºÆÊ¬ÇÛµ¡Ç½¤È¤Ï¡¢·ÐºÑÎÏ¤¬¤¢¤ë¹â½êÆÀ¼Ô¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤Ê³Û¤ÎÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¡¢¤½¤ì¤¬Äã½êÆÀ¼Ô¤Ø¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Ë½¼Åö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î½êÆÀ³Êº¹¤òËä¤á¤ëÌò³ä¤ò»Ø¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½êÆÀÀÇ¤äÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢½êÆÀ¤ä°ä»º¤Î¶â³Û¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÀÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡ÖÎß¿Ê²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â½êÆÀ¼Ô¤Û¤ÉÇ¼ÀÇ³Û¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë½êÆÀºÆÊ¬ÇÛ¤Ï½êÆÀ³Êº¹¤Î¤¢¤ë¸Ä¿Í´Ö¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²È¤Î·ÐºÑ¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë²È·×¤È´ë¶È¤È¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤Î³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£·ëÏÀ¤òÀè¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²È·×¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ´ë¶È¤Ë»ñ¶â¤¬ÊÐºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
´ë¶È¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³ºÇ¹â±×¹¹¿·¡Ä¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁ°Ç¯Èæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹
¤Þ¤º¡¢Àä¹¥Ä´¤Î´ë¶ÈÉôÌç¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Â¸µ¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤ÏºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¾Ú¤Î¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯£³·î´ü¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ¹â±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÂç´ë¶È¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££¹·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºâÌ³¾Ê¤Î¡ÖË¡¿Í´ë¶ÈÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´»º¶È¥Ù¡¼¥¹¡Ê¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Î¹ç·×¤â£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ç25Ç¯£³·îËö¤Î´ë¶È¤ÎÆâÉôÎ±ÊÝ¡ÊÃßÀÑ¤·¤¿»ñËÜ¡Ë¤Ï718Ãû±ß¤È¤Ê¤ê¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸Ä¿Í½êÆÀ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡×¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯¤Î£±·î¤«¤é£¸·î¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È£¸¥õ·îÏ¢Â³¤ÎÁ°Ç¯Èæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢Ç¯´Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ç24Ç¯¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤¬Ç»¸ü¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êª²ÁÊÑÆ°Ê¬¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢¤³¤³£³¡Á£´Ç¯´Ö¡¢¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ºòÇ¯¤«¤é¡¢¡Ö½ÕÆ®¤Ë¤ª¤±¤ëÎò»ËÅª¤ÊÄÂ¾å¤²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¼Â¼Á¥Ù¡¼¥¹¤ÎÄÂ¶â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²È·×¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¾ÃÈñ¤È¡Ö½êÆÀ¤Ï11Ç¯Á°¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ûÃÎ¤Î¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²È·×¤Î»´¾õ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
GDP¤ÎÅý·×¤Ë¡¢¡Ö²È·×ºÇ½ª¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê¼Â¼Á¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¹ñÌ±Á´°÷¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Î¹ç·×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤Ï¡Ç13Ç¯ÅÙ¤Î299Ãû±ß¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é11Ç¯´Ö¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ç24Ç¯ÅÙ¤Ï291Ãû±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢11Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤ª£³¡ó¤Û¤ÉÄã¤¤¿å½à¤À¡£
Æ±´ü´Ö¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ò¤ß¤ë¤È¡¢»´¾õ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ç13Ç¯ÅÙ¤È¡Ç24Ç¯ÅÙ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ý£¶¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î11Ç¯´Ö¤ÇÁý¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°Û¾ï»öÂÖ¤À¡£
²áµî11Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²È·×¤Î¾ÃÈñ¤ä½êÆÀ¤Ï½Ì¾®¶Ñ¹Õ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È²æËý¤ÎÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤È¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢à¼º¤ï¤ì¤¿40Ç¯á¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¤«¡£
´ë¶È¤ÎÃùÃß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆâÉôÎ±ÊÝ¡×¤Ï£¹³ä°Ê¾åÁý²Ã
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò²ÃÌ£¤·¤Ê¤¤²È·×ºÇ½ª¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÎÌ¾ÌÜÃÍ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¡Ç13Ç¯ÅÙ¤Ï292Ãû±ß¡¢¡Ç24Ç¯ÅÙ¤Ï325Ãû±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´Ö11¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¤Î¸½¶âµëÍ¿Áí³Û¡ÊÌ¾ÌÜÄÂ¶â¡Ë¤Ï¡¢¡Ç13Ç¯¤«¤é¡Ç24Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÆ±¤¸¤¯11¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤âÁý¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ü´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¿¤ÓÎ¨¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡£´ë¶ÈÍø±×¤Î¿¤Ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£´ë¶ÈÍø±×¡Ê·Ð¾ïÍø±×¡¿Á´»º¶È¡Ë¤Ï¡¢¡Ç13Ç¯ÅÙ73Ãû±ß¤«¤é¡Ç24Ç¯ÅÙ131Ãû±ß¤Ø¤È79¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£ÆâÉôÎ±ÊÝ¤ÏÆ±¤¸¤¯373Ãû±ß¤«¤é718Ãû±ß¤È92¡ó³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÀÇ¼ý¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢47Ãû±ß¤«¤é75Ãû±ß¤Ø¤È60¡ó¤ÎÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î11Ç¯´Ö¡¢Êª²Á¾å¾ºÊ¬¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢²È·×ÉôÌç¤Î½êÆÀ¤È¾ÃÈñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ìÊý¡¢´ë¶ÈÉôÌç¤ÈÀ¯ÉÜÉôÌç¤Ë»ñ¶â¤¬´ÔÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¾ÃÈñÁýÀÇ¤Î°ìÊý¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËË¡¿ÍÀÇ¤ò¸ºÀÇ
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¾·¤¤¤¿¤ª¤â¤Ê¸¶°ø¤ÏÀÇÀ©¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢ÀÇÀ©¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡Ç14Ç¯£´·î¤Ë£µ¡ó¤«¤é£¸¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¸å¡¢¡Ç19Ç¯10·î¤Ë10¡ó¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇÎ¨¤Ï¡¢¡Ç12Ç¯¤Ë30¡ó¤«¤é25.5¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ç12Ç¯25.5¡ó¢ª¡Ç15Ç¯23.9¡ó¢ª¡Ç16Ç¯23.4¡ó¢ª¡Ç18Ç¯23.2¡ó¤È¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ìÈÌ²ñ·×ÀÇ¼ý¤ÎÆâÌõ¤ÏÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¡£¡Ç13Ç¯¤Î¾ÃÈñÀÇ¼ý¤Ï10Ãû8000²¯±ß¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¼ý¤Ï10Ãû5000²¯±ß¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¶â³Û¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ç24Ç¯¤Ï¾ÃÈñÀÇ¼ý¤¬25Ãû±ß¤È2.3ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¼ý¤Ï18Ãû±ß¤È1.8ÇÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÈñÀÇ¼ý¤ÈË¡¿ÍÀÇ¼ý¤Îº¹¤Ï¡¢3000²¯±ß¤«¤é£·Ãû±ß¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Û¤Ü¾ÃÈñÀÇ£³¡óÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶â³Û¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢1989Ç¯¤Î¾ÃÈñÀÇÆ³Æþ»þ¤ÎÌÜÅª¤ÏÀÇ¼ý¤Î¡ÖÄ¾´ÖÈæÎ¨¤ÎÀ§Àµ¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾´ÖÈæÎ¨¤È¤Ï¡ÖÄ¾ÀÜÀÇ¡×¤È¡Ö´ÖÀÜÀÇ¡×¤Î³ä¹ç¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ÈæÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Ë¡¿ÍÀÇ¤ä½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤ÎÄ¾ÀÜÀÇ¤Î³ä¹ç¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë´ÖÀÜÀÇ¤Î³ä¹ç¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¯ºöÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¾ÀÜÀÇ¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´ÖÀÜÀÇ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ï°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢Å¬Àµ¤ÊÄ¾´ÖÈæÎ¨¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï³§Ìµ¡£½êÆÀºÆÊ¬ÇÛµ¡Ç½¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ë¡Ö±£¤ìÁýÀÇ¡×¤¬²È·×¤ò°µÇ÷
²È·×¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢ºòº£¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¤äÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç½êÆÀÀÇ¤¬Áý²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤À¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢½êÆÀ¾å¾º¤Ë¤è¤ê½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨Å¬ÍÑ¶èÊ¬¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢½êÆÀÀÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡£ÄÂ¾å¤²¤è¤ê¤â½êÆÀÀÇ¤Î¿¤Ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö±£¤ìÁýÀÇ¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ç13Ç¯ÅÙ¤Ï40.1¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ç25Ç¯ÅÙ¤Ï46.2¡ó¡Ê¸«¹þ¤ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î´Ö¡¢£¶¡ó¤Û¤É¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤È¤Ï¡¢¹ñÌ±½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÅÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ò¹ç·×¤·¤¿¸øÅªÉéÃ´¤ÎÈæÎ¨¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤Ï¡Ç22Ç¯ÅÙ¤Î48.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ç23Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¡¢Äê³Û¸ºÀÇ¤äµëÉÕ¶â¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤Ç¤ï¤º¤«¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Î×»þÁ¼ÃÖ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð50¡ó¤Ë¶á¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿±£¤ì¤¿ÁýÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Æâ¼û¤Ç¤¢¤ë¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÏÁý¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¡¦¥¯¥ê¡¼¥×¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤ó¤ËÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½êÆÀ¾å¾º¤Î²¸·Ã¤¬²È·×¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÝÀÇºÇÄã³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤äÀÇÎ¨¤ÎÅ¬ÍÑ¶èÊ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¡×¤ÎÁýÂç¡Ä¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤Ï50¡ó¤òÆÍÇË¤«
²È·×¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¾å¤¬¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¡Ç26Ç¯£´·î¤«¤é¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤¬·î³Û410±ß°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡Ù¤â»Ï¤Þ¤ë¡£À¯ÉÜ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¡£
²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÄ§¼ý³Û¤ÏÇ¯¼ý¤Î0.4¡óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ç28Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡Ë¡£Ä§¼ý³Û¤ÏÇ¯¼ý¤ËÈæÎã¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤³¤ì¤òÏ«»È¤ÇÀÞÈ¾¡£ÆÈ¿È¼Ô¤Ë¤Ï²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éàÆÈ¿ÈÀÇá¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡×¤¬¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ë¡££³Ç¯¤Ë°ìÅÙ¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¡Ç27Ç¯ÅÙ¤«¤é°ìÃÊ¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾ÃÈñÀÇ£±¡óÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢²¿¤Î¸ºÀÇÁ¼ÃÖ¤â¼è¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁáÈÕ¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤¬50¡ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹±¾ï²½¤¹¤ë¤Ê¤éÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤À¤¬¡ÄÊ£»¨¤Ç»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×
°Ê¾å¤Îà¾õ¶·¾Úµòá¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ê¤¿¤À¤·¡¢·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÉÊÌÜ¤ÏÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤ä¤êÊý¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡¢¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤â¡¢¼Â¤ÏÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤«¤é°ìÄê³Û¤ò¹µ½ü¤¹¤ë¸ºÀÇÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢¹µ½ü³Û¤¬²ÝÀÇ³Û¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤ò¸½¶âµëÉÕ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¹µ½ü³Û¤ò10Ëü±ß¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇ¤ò50Ëü±ßÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï40Ëü±ß¤ÇºÑ¤ß¡¢£µËü±ß¤·¤«Ç¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï£µËü±ß¤¬µëÉÕ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£Ãæ´ÖÁØ¤äÄã½êÆÀ¼ÔÁØ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¸·Ã¤¬ÇÈµÚ¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢À©ÅÙ²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÎÂåÂØ°Æ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤ÎÀèÎã¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ³Æþ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¸Ä¿Í¤Î½êÆÀ¤ä»ñ»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢Àµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£´¡Á£µÇ¯¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¬µÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡ÖÃæ´ÖÁØ¤ÎÉÏº¤²½¡×
Á°È¾¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Èæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡££´Ç¯Á°¤«¤é¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÏËèÇ¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤¤ÀâÌÀ¤Ï¾Ê¤¯¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÈÃæ±ûÃÍ¡Ê³ºÅö¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤ÃÍ¡Ë¤ÎÐªÎ¥¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ´ÖÁØ¤ÎÉÏº¤¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÃæ´ÖÁØ¤ÎÉÏº¤²½¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë°ìµ¤¤ËÉ½ÌÌ²½¤·¡¢²ÃÂ®¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£ÌÜ²¼¡¢¹ñÆâºÇÂç¤ÎÌäÂê¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¾¯»Ò²½¤â¤³¤ÎÃæ´ÖÁØ¤ÎÉÏº¤²½¤¬¹¥Å¾¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ÎÊì¿Æ¤¬»º¤à»Ò¤Î¿ô¤Ï¡¢30¡Á40Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ë¿Í¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¸¶°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¾¯»Ò²½¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁØ¤òÁý¤ä¤¹°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÏËÜ¼Á¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¿·¶½À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤âËÜ¼Á¤È¤Ï¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÏº¤²½¤·¤¿Ãæ´ÖÁØ¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤ÎÉÔËþ¤¬Î×³¦ÅÀ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢´ûÀ®À¯ÅÞ¤ÎÈÝÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
º£½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¾¾²¬¸¼£
