秋冬こそ試したい“丈短め”！【GU】大人はこう穿く♡「チェック柄ボトムスコーデ」

秋冬コーデに映える “チェック柄” は、今年もワードローブに欠かせない存在。中でも【GU（ジーユー）】の丈短めパンツは、重くなりがちな秋冬スタイルを軽やかに見せてくれそうな優れもの。「子供っぽく見えそうでなかなか手が出せない……」なんて悩みもおまかせ。ローファーやジャケット、ロングブーツと合わせれば大人っぽく上品にアップデートできそうです。大人女性が真似したい「チェック柄ボトムスコーデ」を、ぜひデイリールックに取り入れてみて。

落ち着いたチェック柄で大人ルックにもフィット

【GU】「バミューダチェックショートパンツ」\1,990（税込・セール価格）

秋冬のトラッドスタイルにぴったりなのが、バミューダチェックショートパンツ。ひざ下に近い少し長めの丈感で、ショートパンツでも大人っぽく穿けそうです。上品な雰囲気を演出する、センタープレス入りのAラインシルエットも魅力。落ち着いたチェック柄がコーデの主役になってくれるから、シンプルなセーターやジャケットと合わせるだけでサマ見えしそう。カジュアル派もキレイめ派も、コーデの幅がグッと広がりそうです。

トラッド × カジュアルのいいどこ取りコーデ

バミューダチェックショートパンツに、爽やかなデニムシャツをウエストインしてすっきり。そこにダブルブレストのチェックジャケットをさらっと羽織れば、トラッド感が一気にアップします。小物はロゴキャップでラフさをひとさじ。足元は白ソックス × 黒チロリアンシューズでクラシカルにまとめつつ、ほどよく抜け感を演出。ジャケットとショートパンツでつくる大人ブリティッシュムードに、カジュアル小物を効かせた “こなれトラッド” な着こなしです。

旬のプレッピースタイルが叶うチェックスコート

【GU】「サイドプリーツチェックスコート」\1,990（税込）

プレッピーなスタイルが流行中の今季、一点投入でコーデが新鮮になりそうなチェック柄スコートはぜひゲットしておいて。クラシカルなチェック柄とサイドプリーツがアクセントになり、シンプルコーデもオシャレに格上げできそう。インナーショーツ付きで下着が見えにくのも嬉しいポイントです。サイドに入ったプリーツが、歩くたびに大人可愛い揺れ感を演出してくれそう。

大人はニットベスト × ロングブーツで上品にまとめる！

丈が短めのチェックスコート、大人はこう穿くのがおすすめ。シャツ × ニットベストレイヤードできちんと感を演出。シャツとベストの着丈に大胆に差をつけることで、メリハリ見えを狙います。足元はベージュのロングブーツで縦のラインを意識しつつ、全体を柔らかくまとめています。プレッピーな雰囲気を取り入れたうえ、秋冬のあたたかさと上品さも両立した大人カジュアルコーデが完成しています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子