【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】

【雅子さんと伊藤長官とのやり取りを読む】森友文書4回目開示 加藤財務相「政府が代わっても開示は続く」と明言

「ご遺族の心情への配慮を欠いて大変申し訳なく思っているという報告が、私まで直接ございました」

加藤勝信財務大臣が10日の会見で述べた。お詫びの報告をしたのは伊藤豊金融庁長官だ。

ことの発端は8日の森友関連文書の開示だった。この日、事件で夫を亡くした赤木雅子さんは開示文書を受け取った後、伊藤豊金融庁長官に偶然出会った。夫の赤木俊夫さんが亡くなるきっかけとなった森友文書の改ざん事件について、省内の調査報告書を取りまとめた人物だ。

この日の雅子さんと伊藤長官とのやり取りを、翌9日発売の日刊ゲンダイの記事で一部紹介している。俊夫さんが会計検査院に虚偽の対応をさせられていたと雅子さんが指摘し、報告書には書かれていないと訴えると、伊藤長官は「会計検査院とご主人の関係は知らなかった」と答えた。その後も繰り返し「知らなかったんですか？」と確認を求める雅子さんに対し、伊藤長官はこう告げた。

■過去のこととして片付けられては遺族としてはおさまらない

「だいぶ前のことなので忘れてしまったことも……」

過去のこととして片付けられては遺族としてはおさまらないだろう。この時のやり取りについて会見で尋ねたところ、加藤大臣は冒頭のようにお詫びの報告が伊藤長官からあったことを明らかにした。突然のことだったのでと釈明した上で、

「赤木俊夫さんと奥様の心情に対する配慮が不十分だった。それは深く反省していると話していました」

しかし、重要なのは調査報告書の取りまとめ役が「会計検査院と赤木俊夫さんの関係を知らなかった」と明かしたことだ。ことは報告書の信頼性に関わる。これは事実なのか？ そこを追及しても加藤大臣は、

「ぱっと言われた瞬間にわからないことはある」と言葉を濁し、知らなかったのが事実かどうかを曖昧にしたまま、会見は時間切れで終わった。

一方、前回の会見で加藤大臣が雅子さんから受け取った手紙を掲げながら紹介したことについては、質問で触れると笑みを浮かべ何度も大きくうなずいた。手紙にきちんと対応するのは結構なことだが、報告書の調査が不十分だったことをうかがわせる金融庁長官の発言についてもきちんと対応すべきだろう。

（相澤冬樹／ジャーナリスト・元NHK記者）