¡¡µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡ÊDVS¡ËÂè4Àï¤Ç±äÄ¹¤ÎËö¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£Âè2´ØÌç¤òÆÍÇË¤·¡¢ºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊLCS=7²óÀïÀ©¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤Î¡Öº¹ÊÌÅªÅ¨ØÁ¿´¡×¡ÄÊÆÌîµåÀìÌç»ï¤ÏMVP¤ËÁª¤Ð¤º
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éµß±ç¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¤ÎÈ¬²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤ë3²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥óÅêµå¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¤¬Âç³èÌö¤¹¤ëÎ¢¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¤Ç¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ë2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É4¥¿¥³2»°¿¶¡£2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.056¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¡¢9»°¿¶¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÅê¼ê¿Ø¤ËÅ°Äì¤·¤ÆÄã¤á¤ò¹¶¤á¤é¤ì¡¢»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï¡Ö²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿ÅÙ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£¼«¿È¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¡£¡ÊÂÇÎ¨.158¤ÈÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¡Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ·³Åê¼ê¿Ø¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëLCS¤Ç¤Ï12Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ëD¹SÂè5Àï¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Ö·³¡¢¥«·³¤Î¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢ÆüËÜ³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê3·î=Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤âÀï¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹Åê¼ê¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢29ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.207¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¡¢8»°¿¶¡£º£±Ê¡ÊÂÐÀïÀ®ÀÓ5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢2»°¿¶¡Ë¡¢¥Ü¥¤¥É¡Ê7ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢1»°¿¶¡Ë¤ÎÎ¾º¸ÏÓ¤Ë±¦ÏÓ¥ì¥¤(2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢1»°¿¶)¡¢¼é¸î¿À¥±¥é¡¼¡Ê1ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡Ë¤é¡¢¼çÎÏÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆË§¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤¬ÀèÈ¯¡¢¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Î¥«·³Åê¼ê¿Ø¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó7»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2.95¤È°ÂÄê´¶È´·²¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÃ«¤â´ÊÃ±¤ËÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¹â¾¡Î¨¡Ê.599¡Ë¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤òÀ©¤·¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÅê¼ê¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï22ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.273¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¡£¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ö·³Åê¼ê¿Ø¤¬°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤¿7·î¤ËÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Î¤â¤Î¡£¥Ö·³¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î1¤«·î´Ö¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2.27¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ18¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê11ËÜ¡Ë¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê15ËÜ¡Ë¤Ë¼¡¤°¾¯¤Ê¤µ¤À¤Ã¤¿¡£PS¤Ç¤ÏºÇÂ®168Á¤Î²øÊª¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¡Ê23¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤¹¤Ê¤É¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ3Æü¤Ç·Þ¤¨¤ëLCS½éÀï¤Þ¤Ç¤ËÉüÄ´¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Ï½ÅÅÙ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Öº¹ÊÌÅªÅ¨ØÁ¿´¡×¤È¤âÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤ÏÊ¢¤ÎÄì¤ÇÂçÃ«¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
