日本代表を率いる森保一監督は「強化試合10月ラウンド」の初戦・パラグアイ戦（大阪=10日）に＜秘密兵器＞を送り出した。今回メンバーで唯一のA代表初選出の24歳MF斉藤光毅（QPR/英2部）を左ウイングバック（WB）としてプレーさせたのである。

横浜FC時代の2018年、16歳11カ月11日でJデビュー。FW三浦カズとの「35歳差の2トップ」と話題となった。ベルギー2部ロンメル、オランダ1部スパルタを経て24年夏から古豪のQPRでプレーしている。

後半21分、FW中村敬斗（S・ランス/フランス2部）に代わって出場したMF斉藤は、左ワイドのポジションでボールを受けると果敢にドリブル突破を仕掛けた。初キャップ試合でゴールに絡むことはできなかったが、終盤に1トップの後方・シャドーの位置でプレー。ポテンシャルの高さをアピールした。

「これまでの森保Jの攻撃は、左WB三笘薫（ブライトン/英プレミア=今回は招集外）と右WB伊東純也（ゲンク/ベルギー）の両翼が活発に動き回ることで活性化してきた。しかし三笘も伊東もケガと勤続疲労で全盛期のパフォーマンスは期待できず、むしろ下り坂と言っていい。三笘のポジションで先発した中村は、オフの移籍騒動による心身疲弊によって好不調の波が大きく、パラグアイ戦でも消えている時間帯が長かった。斉藤は左WBの三番手からジャンプアップする可能性を秘めている」（サッカー関係者）

14日のブラジル戦でゴールを奪えるか──。

