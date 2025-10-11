今オフ、日本人野手を巡ってMLBポストシーズンの場外戦が展開されそうだ。今季終了後、ポスティングシステムでメジャー移籍が決定的なヤクルト・村上宗隆（25）の争奪戦が繰り広げられるとみられているからだ。

2022年に三冠王を獲得した村上には多くのメジャー球団が関心を寄せている。米ニューヨーク・ポスト紙のJ・ヘイマン記者が8月14日にポッドキャストに出演した際、村上の移籍先として、マリナーズを本命に挙げ、ドジャース、メッツ、レッドソックスの3球団を有力候補に挙げた。米メディアの報道を総合すると、他にもヤンキース、フィリーズ、ダイヤモンドバックスなども獲得に乗り出すとみられており、今オフのFA市場の目玉の一人に位置付けられている。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

「長打力はもちろん、一、三塁の内野の2ポジションをこなせる村上への関心度は高い。各チームの戦力から判断すると、今オフ、村上取りに本気で動くのはドジャース、フィリーズ、ヤンキースとポストシーズンに進出した3チームとみられています。大谷ら日本人3選手が所属するドジャースはマンシーが故障がちの上、26年は球団に選択権のあるオプションで、約15億円で契約解除が可能。フィリーズはボームが守備に不安を抱えており、今オフは三塁手の補強が急務です。ヤンキースは7月にラメーヒューを解雇し、トレードで獲得したマクマーン（前ロッキーズ）も、打撃が振るわなかった（打率.208）。この3球団は当然、村上を補強リストに入れており、獲得可能選手として公示されれば、入札に参加するはずです」

ドジャース、ヤンキースの東西の名門球団はもちろん、ナ・リーグ東地区の強豪フィリーズも資金力豊富だ。獲得資金が潤沢なチームによる争奪戦に発展しそうだが、そこに別の金満球団が横やりを入れそうだという。

GMが来日、直接視察

昨オフ、ホアン・ソト外野手と大谷（10年約1015億円）を超える15年総額7億6500万ドル（約1148億円）のプロスポーツ史上最高額で契約し、年俸総額約494億円で3年連続トップのメッツだ。今年8月にはデビッド・スターンズGMが神宮球場で村上を直接視察している。

「メッツは19年の本塁打王アロンソが来季の契約（年俸約35億円）を破棄するだけに、補強費用に余裕がある。正三塁手と期待された若手のビエントス（25）が伸び悩んでおり、かねて日本球界、市場を重視するコーエン・オーナーの方針もあって村上の獲得に動くとみられています。アロンソの退団で空く一塁手として起用する構想もあります」（前出の友成氏）

メジャー屈指の資金力を誇るメッツが参戦すれば、争奪戦が激化し、マネーゲームが繰り広げられるのは必至。今季、上半身の故障で離脱し、一時は評価を下げたとみられていたが「メッツが獲得に乗り出すことで、市場価値は6年総額1億5000万ドル（約230億円）規模にまで高騰する可能性はあります」とは友成氏。

金満球団による争奪戦で、和製大砲として期待される村上の価値は急騰しそうだ。

