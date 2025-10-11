しーちゃんさん

【Q】釣り歴はどれくらい？始めたきっかけは？

【写真】5年前に釣った3260グラムのクロソイは今でも船記録

鹿児島県のブリの養殖が盛んな地域で生まれ、実家もブリの養殖をしていました。幼い頃から親の仕事についていっていたから、物心がついた時には自然と釣りをしていました。真剣にやりはじめたのは、釣具店の息子と結婚してからです。いろいろと新しいジャンルの釣りに挑戦するきっかけになりました。フカセ釣り歴は5年になります。

【Q】どんな釣りスタイルが好き？

常に歩き回るのは苦手なので、フカセ釣りや船釣りがメインです。

【Q】普段よく行くエリアは？

鹿児島県の錦江湾。

【Q】最も印象に残る釣果は？

鹿児島でマダイの稚魚が大量発生した時がありました。そのタイをアジングタックルで釣り、それを生餌に泳がせ釣りをしたら、5キロのブリがヒット！ まさかタイでブリを釣る日が来るなんて思いもしませんでした（笑）。

【Q】これまで最大のハプニングは？

東シナ海へイサキを狙いに行った時のこと。漁師の娘だし、船酔いなんてしたことがなくて余裕をぶっこいていたのですが、出港5分で気分が悪くなり……。それから10分経つ頃には「マーライオン」状態。結局、一度も竿を握れず帰港しました。

【Q】今後チャレンジしたい釣りは？

いつかGT（ロウニンアジ）を釣ってみたいです！ ただ、今の私には体力も筋力もまだ足りず、とてもじゃないけどGTとファイトできる段階ではありません。これからじっくり力をつけて、50歳までには挑戦できたらいいなって思っています！

Instagram:@pon.poko.rinn