ブラマヨ小杉「生まれて初めて」“スイーツだけで腹いっぱい”の姿が公開 11月に3週連続放送・ゲスト発表【一覧】
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一のスイーツ専門バラエティー番組が、読売テレビで11月に放送されることが決まり、小杉がスイーツを満喫する先行カットが到着した。
【画像】パクリ疑惑？小杉と同じ口癖の『ワンピース』キャラ場面カット
タイトルは『その男、糖分過多につき』で、小杉が「おじさんも堂々と“スイーツ愛”を叫ぼう！」と立ち上がる。11月1日から毎週土曜朝（前9：25〜9：55 ※関西ローカル）に3週連続放送。
小杉が、スイーツ大好きなイケオジ芸能人“スイ男（ダン）”たちと関西で注目のスイーツ店をめぐる。ロケでは、1日で撮影したとは思えないほど、たくさんの店で、たくさんのスイーツを満喫したという。
小杉は「こんなにスイーツだけで腹いっぱいになったの、生まれて初めてです！」と呼びかける。
■『その男、糖分過多につき』
MC：小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
ゲスト：
糸井嘉男
後藤輝基（フットボールアワー）
浜本広晃（テンダラー）
真壁刀義（プロレスラー）
【画像】パクリ疑惑？小杉と同じ口癖の『ワンピース』キャラ場面カット
タイトルは『その男、糖分過多につき』で、小杉が「おじさんも堂々と“スイーツ愛”を叫ぼう！」と立ち上がる。11月1日から毎週土曜朝（前9：25〜9：55 ※関西ローカル）に3週連続放送。
小杉が、スイーツ大好きなイケオジ芸能人“スイ男（ダン）”たちと関西で注目のスイーツ店をめぐる。ロケでは、1日で撮影したとは思えないほど、たくさんの店で、たくさんのスイーツを満喫したという。
小杉は「こんなにスイーツだけで腹いっぱいになったの、生まれて初めてです！」と呼びかける。
■『その男、糖分過多につき』
MC：小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
ゲスト：
糸井嘉男
後藤輝基（フットボールアワー）
浜本広晃（テンダラー）
真壁刀義（プロレスラー）