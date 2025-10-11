◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都・芝１４００メートル）

第６８回スワンＳの枠順が１１日、決定した。

昨年の朝日杯ＦＳ覇者で、ＮＨＫマイルＣ１４着からの巻き返しを図るアドマイヤズーム（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は７枠１４番。坂井瑠星騎手との新コンビで臨む。

ＮＨＫマイルＣ５着のランスオブカオス（牡３歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は最内の１枠１番。安田記念５着のウインマーベル（牡６歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）は３枠５番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ランスオブカオス 牡３ ５５ 吉村 誠之助

（２）タイムトゥヘヴン 牡７ ５７ 柴田 善臣

（３）ムイ 牝３ ５３ 岩田 望来

（４）ワイドラトゥール 牝４ ５５ 北村 友一

（５）ウインマーベル 牡６ ５７ 松山 弘平

（６）ソーダズリング 牝５ ５５ 菱田 裕二

（７）オフトレイル 牡４ ５７ 菅原 明良

（８）ワールズエンド 牡４ ５７ 戸崎 圭太

（９）シュタールヴィント 牡５ ５７ 小崎 綾也

（１０）アルテヴェローチェ 牡３ ５５ 佐々木 大輔

（１１）バルサムノート 牡５ ５７ 小沢 大仁

（１２）ロジリオン 牡４ ５７ 団野 大成

（１３）ダンツエラン 牝３ ５３ 松若 風馬

（１４）アドマイヤズーム 牡３ ５５ 坂井 瑠星

（１５）ショウナンザナドゥ 牝３ ５３ 池添 謙一

（１６）グレイイングリーン 牡７ ５７ 高杉 吏麒

（１７）アサカラキング 牡５ ５７ 岩田 康誠

（１８）レッドモンレーヴ 牡６ ５７ 酒井 学