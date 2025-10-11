ソン・フンミン、韓国代表史上最多出場記録を樹立…ブラジル戦が通算137試合目に
韓国代表FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）が、同国史上最多出場記録を更新した。10日、韓国紙『コリア・タイムス』が伝えている。
韓国代表は10日に行われた国際親善試合でブラジル代表と対戦し、0−5で敗れた。この試合にキャプテンマークを巻いて先発出場したソン・フンミンは0−4となった63分までプレーした。
これによって、現代表指揮官のホン・ミョンボ監督とチャ・ボムグン氏と並んでいた記録を塗り替え、通算137試合出場を果たしたソン・フンミンは韓国代表史上最多出場数を記録した選手となった。
なお、通算53ゴールを記録しているソン・フンミンは、チャ・ボムグン氏の持つ同国男子の最多得点記録まで5ゴール差となっており、直近3試合で2得点を挙げている同選手にはこの記録の更新にも期待がかかっている。
韓国代表は10日に行われた国際親善試合でブラジル代表と対戦し、0−5で敗れた。この試合にキャプテンマークを巻いて先発出場したソン・フンミンは0−4となった63分までプレーした。
これによって、現代表指揮官のホン・ミョンボ監督とチャ・ボムグン氏と並んでいた記録を塗り替え、通算137試合出場を果たしたソン・フンミンは韓国代表史上最多出場数を記録した選手となった。
なお、通算53ゴールを記録しているソン・フンミンは、チャ・ボムグン氏の持つ同国男子の最多得点記録まで5ゴール差となっており、直近3試合で2得点を挙げている同選手にはこの記録の更新にも期待がかかっている。
【動画】ソン・フンミンが元チームメイトと再会
[速報]元チームメイトと再会!— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) October 10, 2025
国際親善試合
🇰🇷韓国代表 vs ブラジル代表🇧🇷
ABEMAで国内"独占"無料生中継
／
ソン・フンミンとリシャルリソンが
試合後に再会を祝福するハグ！
＼
キリンチャレンジカップ2025
10.14(火)18:45~ 日本代表vsブラジル代表を
ABEMA・テレビ朝日系列で無料生中継!!