長期離脱中のDF冨安健洋、復帰へ意気込み「今はただ早く戻りたい！サッカーしたい！」

負傷により長期離脱中の日本代表DF冨安健洋が、復帰に向けての意気込みを示した。



現在26歳の冨安は2021年夏のアーセナル加入後に度重なるヒザの負傷に悩まされ、2024年10月を最後に公式戦出場を果たせていない。今夏に双方合意でアーセナルとの契約を解除し、現在に至るまで無所属でリハビリを続けている。



そんななか、10月10日に行われたキリンチャレンジカップ2025日本代表vsパラグアイ代表（△2−2）後、冨安は自身のInstagram（tomiyasu.t）のストーリーを更新。コーンが置かれた競技場の写真とともに「今はただ早く戻りたい！サッカーしたい！それだけ！やるよ！」と投稿し、復帰への強い思いを示した。



日本代表は冨安のほかにもセンターバックに負傷者が相次いでおり、町田浩樹（ホッフェンハイム／ドイツ）はヒザの前十字じん帯断裂で、伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）は中足骨骨折で長期離脱を強いられている。開催まで1年を切ったFIFAワールドカップ26の本番に向けて、冨安の戦列復帰が強く望まれている。





