¥¹¥Ñ¡¼¥º¤¬¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¤ËÇ®»ëÀþ¡Ä¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤È¶¦Æ®
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥Ç¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£10Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡2001Ç¯11·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥·¥ã¡¼¥Ç¤Ï¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2023Ç¯1·î¤«¤é¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î2·å¤È¤Ê¤ë11¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥¹¥Ñ¡¼¥º¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦Æ®¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥Ç¡£¡È¥Ó¡¼¥º¡É¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2028Ç¯²Æ¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ï¥·¥ã¡¼¥Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Æ»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÆ±Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
