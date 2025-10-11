IVE・レイ、“夢の国”を楽しむ姿が可愛すぎる！リズとの密着ショットにファン歓喜「カップルズ尊い」【PHOTO】

IVEのレイの近況写真が話題だ。

【写真】IVE・レイ、ディズニーを満喫！

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、フランス・パリのディズニーランドを訪れた際の写真を投稿した。

投稿には、ミニーの帽子をかぶって自撮りをするレイの姿や、お城を背景に撮影したリズとの2ショットなど、“夢の国”を満喫する様子が収められている。

また、ベージュのニットカーディガンに白のミニスカートを合わせたガーリーなコーディネートは、レイ特有のキュートかつ洗練された魅力をより一層引き立てている。

この投稿を見たファンからは「本物のプリンセスだ」「リズとの“カップルズ”ショット尊い」「ディズニーが似合いすぎる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開催する予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。