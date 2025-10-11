超特急カイ、私服で取材会登場 イベントは衣装で統一する理由【いま】
【モデルプレス＝2025/10/11】超特急のカイ（小笠原海）が11日、初のソロ写真集「いま」（SDP）の取材会に出席。私服で登場した。
【写真】超特急メン、イベントでは見せないファッションセンス抜群私服姿
マスコミ取材では、カイ本人がセルフプロデュースした本作にちなみ、本人スタイリングの私服で登場。ミハラヤスヒロのセットアップで「実は1枚なジャケットなんです。これ全部繋がってるんですよ」とアピール。このレイヤードの感じがすごく可愛いらしくて、今っぽさもありつつ、僕が当時中学生くらいのファッションのような雰囲気にして、今日可愛いのを見てほしかったので着てきました！」とスタイリングのポイントを紹介した。
また、このあと行われるイベントは、用意された衣装を着用するというが、「実は昨日と、あと9月の末にもイベントやらせてもらったんですけれども、こちらは衣装でやらせてもらったので、今日のサイン会を私服でやると不公平が生まれてしまうのが絶対に嫌だったので、この囲み取材だけ私服でやらしてもらってるんです」と説明した。
写真集は全編タイで撮影。「楽しい旅行にしましょう」という想いを撮影チームで掲げていたといい「僕がスタイリングを自分で組ませていただいたので、いわゆるスタイリストさんの費用が、その分浮いたといえば浮いたので、その分のお金を全部ホテルと食事につぎ込みましょうということで、美味しいご飯をみんなで食べに行ったりとか、少しいいホテルに泊まらせてもらったり、すごく楽しかったです」と裏話を語った。
続けて、“いま”ファンへ伝えたいメッセージを求められると、カイは「僕がこうして活動を続けていけてるのは、本当に皆さんの存在あってのことなので、皆さんがいなかったら、逆に僕がこの世界に存在していないので、皆さんが求めてくださるから、僕が活動を続けることができてるし、僕自身が芸能活動を楽しみたいというのはもちろん、そこよりも皆さんが、僕だったり、超特急のことだったりを求めてくださったり、人生の支えにしてくれてる方がたくさんいる中で、そういった方たちのために活動してるというのが1番なので、今伝えたいのは、誇張抜きに『皆さんのおかげで活動できてますよ』ということが伝えられたら嬉しいなと思います」と伝えた。
30歳を記念し、カイ本⼈がセルフプロデュースした本作は、全編タイで撮影。⾐装もカイがセレクトし、プロデュースブランドや私服を取り⼊れた、⾃⾝のスタイルと世界観が存分に詰まった1冊に。カイの魅⼒を最⼤限に引き出す「海」、「ストリート」、「プライベート」の3つのテーマで構成されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆カイ、私服で取材会登場
◆カイ、初ソロ写真集「いま」
