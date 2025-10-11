さくら（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/11】YouTuber・さくらが10月9日、自身のInstagramを更新。髪色とエクステでイメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。

◆さくら、ヘアチェンジ報告


以前の投稿でエクステをオフしたことを明かしていたさくら。この投稿では「ブルーブラック可愛い」というコメントと「＃羽エクステ」というハッシュタグをつけ、エクステでウエスト辺りまで伸ばし、髪色も変えた新しいヘアスタイルを公開した。

◆さくらのヘアスタイルに反響


この投稿に、ファンからは「似合ってる」「透明感マシマシ」「どの髪色でも可愛すぎる」「ロング待ってた」「どんどん大人っぽくなる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

