美人YouTuber、エクステ＆カラーチェンジの新ヘアスタイル披露「透明感マシマシ」「どんどん大人っぽくなる」の声
【モデルプレス＝2025/10/11】YouTuber・さくらが10月9日、自身のInstagramを更新。髪色とエクステでイメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。
【写真】インスタフォロワー100万超美女、短期間で劇的イメチェン
以前の投稿でエクステをオフしたことを明かしていたさくら。この投稿では「ブルーブラック可愛い」というコメントと「＃羽エクステ」というハッシュタグをつけ、エクステでウエスト辺りまで伸ばし、髪色も変えた新しいヘアスタイルを公開した。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「透明感マシマシ」「どの髪色でも可愛すぎる」「ロング待ってた」「どんどん大人っぽくなる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆さくら、ヘアチェンジ報告
◆さくらのヘアスタイルに反響
