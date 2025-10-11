新妻聖子、45歳に見えない！長男＆次男の顔一部チラリ 親子ショットに反響「こんなに大きく…！」「美しすぎて」
俳優で歌手の新妻聖子が、自身のXを更新。45歳の誕生日を迎えたことを報告し、あわせて第2子となる次男を抱きかかえる写真や、長男＆次男の2ショット写真を投稿した。これにネット上では「美しすぎて全く45歳には見えない」などの声が出ている。
【写真】大きくなった！次男＆長男の顔一部チラリ…新妻聖子の親子ショット
新妻は今年1月、「この度、第二子を出産しましたことをご報告致します。ありがたい事に安産で、元気な男の子が産まれてきてくれました！」と報告。それから半年以上が経過し、今回Xでは「45歳になりました！ 45年かけてこの息子たちに辿り着いたのかと思うと感慨深い」と心境。
続けて「お誕生日を迎え「もっと勉強しなきゃ」と学びが停滞している焦りもあったけど、年齢というよりは産後あるあるなのかも。今はまだゆっくりでいっか。いいよね。今年も自分の歩幅で！！」とつづった。
投稿した写真では、長男＆次男の2ショット、次男に顔を寄せて笑顔の親子ショットを見ることができ、これにネット上では「新妻さんが45歳、びっくりする！」「少し見ない間にご長男がこんなに大きく…！」「自分らしく頑張ってる聖子さん、いつもキラキラしてます！」「息子さん達にも恵まれ、一線でご活躍されているお姿を拝見して、私も感慨深いです」などの声が出ている。
新妻は1980年10月8日生まれ、愛知県出身。17年6月、かねてから交際していた一般男性と結婚。18年7月に第1子となる男児を出産。24年1月に第2子となる男児の出産を発表した。
