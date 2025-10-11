モデルで実業家・MALIA.（42）が10日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。UAE・ドバイへの移住の決め手や現在の仕事について明かした。

今回は4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーとしてUAEのドバイで暮らす私生活に密着。19歳で出産した長男はJリーガーとなり、自身は40歳の若さで“おばあちゃん”になった。

番組では、家賃が年間数千万円するというドバイの超高級マンションの自宅を公開。「私の名前で検索したら、候補に『なぜ金がある』って…これだけ働いてるからあるだろ！みたいな」と笑った。

実は、16年前に起業し現在は7つの会社を抱える「ANELa GROUP」の会長。ビューティー、アパレルなど幅広い分野で展開しており年商は「（起業してからの）年数ぐらいのねぇ…」と10数億円にのぼると示唆した。

現在は7歳の三男と2人暮らし。子供の教育が移住の理由の一つだという。「王族、王子が通う歴史のある」名門インターナショナルスクールに通っており「UAEは90％ぐらいが外国人。多様性もあるしいろんな国の子たちがいるところがいいなと思って」と移住を決めたと明かした。