［ケアラーの風景 ささえるあなたへ］

本紙くらし家庭面「人生案内」の回答者で、ノンフィクションライターの最相葉月さん（６１）は、３０年近く、若年性認知症の母を介護した。

がん治療を続けた父と２人を遠距離介護で支えた時期もある。「介護は他に代えがたい学び。息抜きをしながら向き合ってほしい」と語る。

「頼ること」と「逃げ場」の大切さ痛感

私が２８歳の時、母が脳出血で倒れ、後遺症で認知症になりました。まだ５０代前半でしたが、コミュニケーションが困難になり、家の中は伝い歩き。一人では外出できない状況になりました。

母は父と神戸で２人で暮らしていました。父は、私に戻ってほしいと思っていたかもしれませんが、私は仕事を辞める気はありませんでした。介護サービスを頼み、私は２、３か月に１度、母の様子を見るために、東京と神戸の実家を往復しました。

ところが、２００１年、父に舌がんと咽頭がんが見つかりました。ノンフィクションライターとしての仕事が増えていましたが、頻繁に実家に帰らなくてはいけない状況になり、決まりかけていた留学も断念せざるを得ませんでした。

がん判明時に余命半年と宣告された父は、その後９年生き、１０年に亡くなりました。ただ、母の認知症はその頃からいっそう悪化したのです。

携帯電話に１日に３０回ほど「ワン切り」の着信があったり、妄想が強くなってヘルパーさんを泥棒呼ばわりしたり。仕事や生活に影響が及び、イライラすることが増え、とてもしんどかった。そんな経験が「人生案内」の回答に生きることもありましたが、「自分も介護がうまくいっていないのに、回答していいのか」と悩むこともしばしばでした。

◇

「介護」の捉え方が変わったのは、「証し 日本のキリスト者」の取材で、国内の教会を訪ね歩いてからです。１３５人以上から壮絶な体験や人生の転機など紆余（うよ）曲折の半生を聞き取っていくと、皆、「神の導きによって今がある」と言うのです。そのうち、自分の介護も、つらいものではなく、意味のあるものなのではないかと思えるようになりました。

やらされているのではなく、与えられている。仕事の邪魔をされているのではなく、老いのプロセスについて学ばせてもらっている。これは母の最後の教えなのだと。そう考えると、焦りやストレスも減り、気持ちも楽になりました。

母はコロナ禍の２０年８月、８４歳で亡くなりました。３０年近く、行きたいところにも行けず、食べたいものも食べられない生活を続けてきた母に、心から「お疲れさま」と思いました。そして、ノンフィクションライター歴とほぼ同じ３０年にわたる介護をやりきった自分に対しても、「よくやった」と、ほめてあげました。

◇

長い介護生活を振り返って思うのは、頼ることの大切さです。私は当初、ホームヘルパーら介護専門職に家族をみてもらうことに、自責の念がありました。「私も自分の親は他のヘルパーに見てもらっている。他人だからこそできることもあるので、頼ってほしい」と言われた時は、本当に救われた思いがしました。

マンションの管理人、生協や牛乳の配達員にも、異変を感じたら連絡をくれるようお願いしました。周囲の人を巻き込み、セーフティーネットを作ることで、安心感を得られ、思考を切り替えて働くことができました。

「逃げ場」も必要です。実家に行った時は、お気に入りの喫茶店やそば店に立ち寄り、気分転換をしました。仕事をしている人は、辞めてはいけない。自分だけの時間や世界があるからこそ、介護も頑張れる面があると思います。

私は今年２月、腰の手術をして、しばらくつえをついて歩いていました。長年ケアをする側でしたが、容易にケアをされる側になるのだと痛感しました。私には子どもがいないので、この先、他人の助けを借りながら老いていくことは決定事項です。両親の介護で「予習」をさせてもらったので、少しずつ老いの準備をしていきたいです。（聞き手・山田朋代）

さいしょう・はづき １９６３年生まれ。神戸市出身。「絶対音感」（小学館ノンフィクション大賞）、「星新一 一〇〇一話をつくった人」（大佛次郎賞ほか）など著書多数。２０２４年、介護経験をつづったエッセーを含む「母の最終講義」（ミシマ社）を刊行した。０９年から「人生案内」回答者。