超特急のカイ（31）が11日、パシフィコ横浜アネックスホールで写真集「いま」（SDP）の取材会を行った。

タイトルやスタイリングなどをセルフプロデュースした一冊で、全編タイでのロケを敢行。名前にちなみ、カイ島で撮影を行った。「めちゃくちゃ奇麗でした。海も奇麗で、そんなに住んでいる人もいないので、環境も凄く奇麗でした。天気にも恵まれたし、人にも恵まれて凄くすてきな場所に行けました」と充実した時間となった。

写真集を最初に手渡したのは、メンバーたち。ファンミーティングの公演後に渡したといい「皆その場で読んでくれました。じっくり読んでくれてうれしかったです。皆“この写真スゴイ好き”“この服かわいい”とかいろんな反応がありました。良い反応くれたので、うれしかったです」と振り返った。

写真集には30歳のカイが存分に詰め込まれた。30代での目標を聞かれると「今年個人の大きなトピックは主演の舞台をやらせてもらったことが自分の中で大きくて、お芝居が好きだなと思った。どんどん芝居をやっていきたい。規模に関わらず自分がしっかり学べる、成長できる、誰かの心にしっかり残るような作品に出演できたら」と今年上演した主演舞台「聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE」での経験を踏まえて個人活動への思いを語った。

超特急での活動については「僕たちが目標に掲げている東京ドーム公演をかなえたい。そこが終着点ではなく、もっと先の未来に進んでいけるような30代にしたいです」と力強く話した。