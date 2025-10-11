タレントの中川翔子が11日までに自身のインスタグラムを更新。日々投稿する絵日記への賛否の声に思いをつづった。

9月30日に第1子、2子となる双子の男児を出産した中川。「双子弟くんの、臍の緒がとれましたー！」と報告。「生後10日かー！もう病院にいた頃がなつかしい」としみじみ。「すでに2人とも顔が毎日変わっていくし ミルクもぐいぐい飲んで体重も増えて 嬉しいなぁ まだ不思議なままだけど毎日かわいくてしかたないです」とわが子たちにメロメロ。

「そして実は産後ケアにいて、数日前からやっと、久しぶりに続けて眠れてます！！」と自身についても報告。「不安やら心配やらホルモンでずーっと妊娠後期から 睡眠不足だったから 安心してお任せできて 眠れるって素晴らしい 産後ケア！搾乳したり 授乳したり 双子とゆっくり傷を癒しています」とつづった。

日々更新するSNSや絵日記にさまざまな声が出ている中川。「更新しないでとか絵やめたほうがとか色々意見ありますが 心配してくれてるんだと思いますありがとうね」とし「いまちゃんと眠れる時間とれてるし 搾乳中にサクッとメモついでくらいの速度で コツコツササっと描いてるだけだから わたしに負担ない範囲で やれてるから心配しないでください」と呼びかけた。

「元々下書きとかもしないから多分速いの 絵日記はわたし自身のストレス発散と双子へのいつかのプレゼントのきもちだから大丈夫です ストレスためちゃうほうがメンタルにくる！」と理解を求めた。

「まわりに頼りながら 双子の成長をたくさん見つめながらがんばるので大丈夫です！ てことで合間にやれる範囲内で絵日記します メモいっぱいしてるけどアウトプットしないと忘れちゃうことだらけ」とつづった。