［ペットライフ 交遊録］文田健一郎さん＜３＞

毎朝の僕の任務は、しょうがとわさび（メス、４歳）に与えるエサの補充や飲み水の交換。

エサがなかったり、水が汚れていたりすると、わさびが僕を見ながら皿を顔で押して棚の上から落とそうとします。「はやく〜」と催促するんです。

娘たちが生まれてから、２匹を寝室に入れないようにしたため、僕たちの就寝中に用事があると、２匹は寝室の前で鳴いて呼びます。僕は眠くても、ねこちゃんたちをそのままにするのはかわいそうだと思う性分。だから寝室を出て２匹をなだめ、要望を聞く。それも僕の大事な任務です。

トイレの掃除も毎日します。念願だったねこちゃんとの生活が実現したので、率先してお世話をしているつもりなのですが、２匹が触られて喜んだり、甘えたりするのは、妻なんです。２匹にとって僕は世話係にすぎないのかも……（笑）

さて、しょうがとわさびの「薬味姉妹」は面白いことに性格が正反対です。

印象的だったのが４年前、シェルターで初めて２匹と会った日。ケージの中では、しょうがの後ろにわさびが隠れ、様子をうかがっていました。体の大きいしょうがが臆病なわさびを守っているように見えたこともあり、しょうがを姉、わさびを妹に決めました。

飼育書を読んだり、サイトで調べたりしてねこちゃんと暮らす準備を妻と進め、ケージやトイレは飼育書通りに全て二つずつ用意。「さあ準備万全！」と、２匹を自宅に迎えると……。

なんということでしょう。ケージには見向きもしません。リビングにある棚の下で、２匹がピッタリとくっついて寝ていました。用を足す時も、同じトイレを２匹で使っていました。

最初は緊張していた２匹も、我が家で３日も過ごすと本領発揮。僕たちに甘えてきたり、リビングのカーペットで寝たりとくつろいだ姿を見せ始めました。

結局、一生懸命組み立てたケージには一回も入らず。しばらく置いていましたが、諦めて処分しました。ねこちゃんにもそれぞれ性格があるので、飼育書通りにはいかないものですね。

わさびは、僕たちと暮らしてから人懐っこくなりました。今や我が家の接客担当です。遊びに来てくれたお客さんに「触って〜」と自分から寄っていきます。

反対に、しょうがは家族以外の人を警戒するようになりました。来客時は隠れて観察。大丈夫そうだと判断したら登場します。レアキャラなので、姿を見せて触らせてくれるだけでお客さんは喜んでくれます。

２匹の共通点は、家族に対しては甘えん坊なところ。ねこちゃんの性質は「一人で生きていくので構わないでください」というイメージでしたが、我が家の姉妹は正反対。「抱っこしろ、なでてくれ、かまってくれ」と要求してくれます。僕はツンデレねこちゃんが好きだったのですが、これはこれでかわいいですね。飼ってからの発見でした。

次回が最終回。２匹と娘たちの話をしたいと思います。（レスリング選手）

愛車でドライブ

自動車の運転が好きです。幼い頃からレスリングのほか、鉄棒や体操など自分の体を操るスポーツは得意でしたが、道具を使う球技は大の苦手。車は自由に操れる点が楽しく、はまりました。独身時代は２人乗りのスポーツカー、今も台数限定の乗用車と、愛車選びにもこだわりがあります。ドライブは、僕にとって特別な時間です。