◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第１戦 日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）

日本ハムの新庄剛志監督が、超高級車の「ランボルギーニ レヴェルト」で球場入りした。午前９時２９分、漆黒の車体から新庄監督がエスコンフィールドに降り立った。「僕の大好きなカウンタックが進化して、その進化を味わいたいと。進化しすぎてスタートするまで２０分くらいかかった。操作が分からなくて。ファイターズの選手たちの進化とともに、カウンタックも進化している。それを味わいながら運転してきました」と感慨深そうに語った。

指揮官はＣＳ初戦に向け、「オリックスさんも手強いので、点差が離れすぎても面白くないのでいいゲームをしたい」。

また、タレントの中山秀征さんの直筆で「気愛」と書かれた衣装を身にまとい、「気持ちを込めて選手を育てていきたいという気持ちと、ファイターズファンが愛してくれる気持ちを一つにして、中山秀さんが書いてくれて。それをＴシャツにしてもらいました」とうれしそうに語った。

同車両は、ランボルギーニ初のＨＰＥＶ（ハイパフォーマンスＥＶ）ハイブリッド・スーパースポーツカー。査定額は約８０００万円。新開発の１２気筒エンジン、３台の高密度電気モーターなどを搭載し、合計出力１０１５ｐｓを実現した。ハイブリッド化によるパワーを利用し、かつてないレベルにパフォーマンスを高めた進化系現行ハイエンドモデルとなっている。