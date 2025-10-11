千鳥・大悟の発言話題「シチューのCMに出たい」 北山宏光が狙うは“茶色い食べ物のCM”
お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が、10日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演した。
【写真】お酒飲みすぎ！顔真っ赤な千鳥・大悟＆北山宏光たち
先日の放送で「シチューのCMに出たい」「世の中のお父さんのプレッシャーを楽にしてあげたい」と主張したところ、ネットニュースに取り上げられるなどで話題になったという大悟。
ゲストの俳優・本田望結は“アイスのピノ“のCMに出たいと熱弁し、フィギュア界ではあだ名が”ピノ”だったことを告白。北山宏光は“茶色い食べ物のCM”に出たいという意外な一面を明かし、その中でもからあげが大好きだという。「からあげに特化したロケとかに行きたい」「揚げた物、揚げる粉、揚げる油でもいい」「網羅したい」とからあげ愛を熱弁。ゲスト達の“出たいCM”トークで、スタジオは大いに盛り上がった。
【写真】お酒飲みすぎ！顔真っ赤な千鳥・大悟＆北山宏光たち
先日の放送で「シチューのCMに出たい」「世の中のお父さんのプレッシャーを楽にしてあげたい」と主張したところ、ネットニュースに取り上げられるなどで話題になったという大悟。
ゲストの俳優・本田望結は“アイスのピノ“のCMに出たいと熱弁し、フィギュア界ではあだ名が”ピノ”だったことを告白。北山宏光は“茶色い食べ物のCM”に出たいという意外な一面を明かし、その中でもからあげが大好きだという。「からあげに特化したロケとかに行きたい」「揚げた物、揚げる粉、揚げる油でもいい」「網羅したい」とからあげ愛を熱弁。ゲスト達の“出たいCM”トークで、スタジオは大いに盛り上がった。