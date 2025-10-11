季節の変わり目にのんびりと温泉に浸かりながら、子どもたちが楽しめるハロウィンイベントも満喫してみてはいかがだろうか。埼玉県熊谷市にある温浴施設「おふろcafe ハレニワの湯」では、2025年10月1日から31日までの期間限定で家族で楽しめるハロウィンイベントを開催中だ。

館内に隠されたかぼちゃを探す宝探しゲームや、オリジナルのかぼちゃアート作りのワークショップなど、さまざまなコンテンツが用意されている。秋の行楽シーズンに、温泉とハロウィンを一度に楽しめる貴重な機会となっている。

製品概要 イベント名：おふろcafe ハレニワの湯 ハロウィンイベント

期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

場所：おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市久保島939）

参加費：入館料のほか、一部イベントは別途料金

対象：主に小学生以下のお子さま（一部イベントは大人も参加可）

館内が宝探しの舞台に！「かぼちゃを探せ」

「おふろcafe ハレニワの湯」のハロウィンイベントで特に目を引くのが、館内に隠された「かぼちゃ」を見つける宝探しゲームだ。10月の毎週土日祝日に開催されるこのイベントでは、施設内のさまざまな場所に隠されたかぼちゃを探し出すと、お菓子がプレゼントされる。見つけたかぼちゃの写真を撮ってフロントスタッフに見せるだけで参加できる手軽さも魅力だ。

温泉施設ならではの広い空間を活かした宝探しは、小さなお子さまでも楽しめる内容となっており、家族の思い出づくりにぴったりだろう。

世界でひとつだけの作品を作る「かぼちゃペイントワークショップ」

10月25日（土）には、本物のかぼちゃに絵を描いたり装飾を施したりして、オリジナルの作品に仕上げる「かぼちゃペイントワークショップ」が開催される。通常のハロウィンイベントではよく見られる「かぼちゃのくり抜き」ではなく、ペイントや装飾でアート作品に変身させるという創造性を刺激するワークショップだ。

参加費は500円で、小学生以下のお子さまを対象としている。16時からファミリーラウンジで行われるこのイベントは定員8名と限られているため、参加を希望する場合は当日フロントでの早めの予約がおすすめだ。

仮装スタッフによる「できたてポップコーン販売」

イベント期間中の10月12日（日）、18日（土）、26日（日）の3日間には、ハロウィン仕様に仮装したスタッフによるポップコーン販売も実施される。このポップコーンは通常のものとは異なり、ハロウィンにちなんで紫色に染められた特別バージョンとなっている。

販売時間はいずれの日も15時からで、価格は500円。数量限定のため、早めの購入が望ましい。また、仮装したスタッフとの記念撮影も可能とのことで、ハロウィンならではの思い出を写真に残すチャンスにもなりそうだ。

大人も子どもも対象！「仮装して入館したらお菓子をプレゼント」

期間中は、仮装して入館した人全員にお菓子がプレゼントされるサービスも実施される。このサービスは小さなお子さまだけでなく、大人も対象となっているため、家族みんなで仮装して訪れるのも一興だろう。

温泉施設で仮装というユニークな体験ができるこの機会に、普段とは一味違った装いでリラックスするのも新鮮な楽しみになりそうだ。もちろん、仮装後は着替えて温泉を楽しむことになるが、フロント周辺や施設内の休憩スペースでは記念撮影などを楽しむことができる。

温泉とハロウィンの融合「おふろcafe ハレニワの湯」の魅力

「おふろcafe ハレニワの湯」のコンセプトは「カラダと心が晴れる庭」。その名の通り、充実した温浴設備やサウナはもちろん、採れたて野菜を使った食事や、裸足で過ごせる緑豊かなラウンジなど、まるで庭園にいるようなくつろぎの空間が魅力。

今回のハロウィンイベントは、そんな日常から離れたリラックス空間に、さらに季節の楽しさをプラスした特別な企画となっており、温泉でのリラクゼーションと子どもたちが喜ぶハロウィンイベントが一度に楽しめるとのこと。

温泉とハロウィンを同時に楽しむ秋の思い出づくり

「おふろcafe ハレニワの湯」のハロウィンイベントは、普段の温泉体験にさらなる楽しさを加えた特別な企画となっている。館内宝探し、かぼちゃアート作り、特別なポップコーン、仮装でのお菓子プレゼントなど、子どもから大人まで楽しめるコンテンツが満載だ。

秋の行楽シーズンの思い出づくりに、家族で訪れてみてはいかがだろうか。心身ともにリフレッシュできる温泉とハロウィンの楽しさを一度に体験できる貴重な機会となるだろう。

