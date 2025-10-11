来週の【新規公開(IPO)銘柄】ライオン事務、テクセンド、ユーソナー
●10月15日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<423A> ライオン事務器 東証スタンダード 卸売業
【事業内容】
文具・事務用品、オフィス家具および事務機器の製造販売、オフィス環境の
デザイン・施工・内装工事、ICT（情報通信技術）機器の文教市場向けの販売、
ならびにeコマース
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2024年 9月期 34894 1089 1168 762 3.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募150万0700株、売り出し276万5700株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し63万9900株を実施する。
【公募・売り出し価格】 213円
【調達資金の使途】基幹システムへの投資。
●10月16日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<429A> テクセンドフォトマスク 東証プライム その他製品
【事業内容】
フォトマスクの製造・販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 3月期 117974 28199 30771 9945 90.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
【公募・売り出し】
公募700万株、売り出し3913万3200株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し607万0300株を実施する。
【公募・売り出し価格】 3000円
【調達資金の使途】借入金の返済、フォトマスク生産工場・設備の新設。
●10月17日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<431A> ユーソナー 東証グロース 情報・通信業
【事業内容】
データベース＆マーケティング支援業務
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2024年12月期 6074 910 909 634 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村證券
【公募・売り出し】
公募5万株、売り出し226万5000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し34万7200株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2000円
【調達資金の使途】人件費、広告宣伝費、システム開発費。
