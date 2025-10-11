ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¡¡ºÇ¿·¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ç¥ÉÇÉ¼êµå¾ìÆþ¤ê¡Ö¿Ê²½Ì£¤ï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×Ãæ»³½¨À¬¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤â
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¹âµé³°¼Ö¤Ç¥ÉÇÉ¼ê¤ËÅÐ¾ì¤À¡£ËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¡¥ì¥ô¥§¥ë¥È¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æµå¾ìÆþ¤ê¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡Ê58¡Ë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡Öµ¤°¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤âÃåÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇä²ñ¼Ò¡ÖT¡ßT¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¥¤¥Æ¥£¡¼¡Ë¥¬¥ì¡¼¥¸¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¾è¼Ö¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎººÄê³Û¤Ï¤ª¤è¤½8000Ëü±ß¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿Ê²½¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê²½¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë20Ê¬¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£Áàºî¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Áàºî¤Ç4ÃÊ³¬¤°¤é¤¤²»¤ÎÂç¤¤µ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¡£5¸Ä¤°¤é¤¤¡Ê¥®¥¢¤ò¡Ë¤º¤é¤¹¤È¶õ¤òÈô¤Ö¡Ê¾Ð¡Ë¡£3¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï´ÆÆÄ½¢Ç¤Ä¾¸å¤Î21Ç¯11·î¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¡¢¡Ö1984Ç¯¼°¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡¡LP5000S¡×¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¡£½¢Ç¤¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤âÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ºÇ¿··¿¼ÖÎ¾¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÐÃÌ¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëÃæ»³¤¬Ä¾É®¤Ç¶»¤Ë¡Öµ¤°¦¡×¡¢ÇØÃæ¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ1¤È¡ÖBIG¡¡BOSS¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡£¡ÖÃæ»³¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£