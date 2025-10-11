地元局が佐々木をセンターにした1枚を公開

米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地での地区シリーズ第4戦でフィリーズと対戦し、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。ナ・リーグの優勝決定シリーズ進出を決めた。佐々木朗希投手は、8回からマウンドに上がり、3回無安打2奪三振と完璧なピッチングを披露した。地元メディアは佐々木を“主人公”にした1枚を公開した。

錚々たるメンバーの真ん中を飾った。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の公式Xはリーグ優勝決定シリーズ進出を祝して1枚の画像を公開した。そこにはMVPトリオの大谷やベッツ、フリーマン。シリーズ好調だったテオスカー・ヘルナンデス、キケ・ヘルナンデスの2人。そして、ビジターユニホームを着て投げ込む佐々木がセンターを飾っていた。

不安定なリリーフ陣を抱えるチームで獅子奮迅の活躍を見せた佐々木。“MVP級”の活躍を称えたLAメディアの粋な計らいに日本人から驚きの声が続出した。

「LAのスポーツアカウントから佐々木朗希の姿がセンターで現されてるのは感動やな」

「佐々木朗希センターにいる 妥当」

「見てよ、これ。ど真ん中が佐々木朗希だよ」

「この絵良すぎるな…」

「朗希が1番前 そういうことですよ」

佐々木は地区シリーズ3試合に登板。4回1/3を投げ2セーブ無失点、WHIPは0.23と抜群の安定感を見せた。



（THE ANSWER編集部）