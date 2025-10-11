中国山東省青島港のコンテナターミナルに積み上げられたコンテナ＝２５年９月２５日/Costfoto/NurPhoto/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１０日、既に適用されている３０％の関税に加え、中国からの輸入品に対して１００％の追加関税を課す考えを明らかにした。発動の時期は１１月１日、もしくはそれ以前としている。米中貿易戦争は数カ月にわたって休戦状態が続いていたが、トランプ氏の脅しで大幅にエスカレートした形だ。

トランプ氏はＳＮＳトゥルース・ソーシャルへの投稿で、「米国は中国が現在支払っている関税に加え、１００％の関税を課す」と表明。「また１１月１日から、すべての重要ソフトウェアに対して輸出規制を行う」と明らかにした。

トランプ氏の発表は、中国が多くの電子機器の製造に必要なレアアース（希土類）の輸出管理を強化していることと関係がある。この結果、トランプ氏は月内に韓国で予定されていた習近平（シーチンピン）国家主席との会談を取りやめた模様だ。

トランプ氏はこの日、トゥルース・ソーシャルを通じて発表した最初のメッセージで、新たな「大規模」関税をほのめかしていた。投資家は歓迎せず、対中関税が１４５％に跳ね上がった春の再現を懸念する声が拡大。トランプ氏の当初のコメントを受け株式市場は急落して取引を終え、ダウ工業株平均は１．９％安、Ｓ＆Ｐ５００は２．７％安、ハイテク株中心のナスダックは３．５％安となった。

トランプ氏が常に脅しを実行するわけではないとはいえ、投資家や消費者、企業にとってはやはり懸念材料だ。

米国と中国は世界の２大経済大国。最近はメキシコが中国を抜いて対米輸入品の最大の供給国となっているものの、米国は数千億ドル相当の製品を中国に依存している。一方、中国は米国にとって最大規模の輸出市場となっている。

トランプ氏は中国製品に対して事実上の禁輸措置となる最低１４５％の関税を課した後、程なくして電子機器については除外し、２０％の関税を適用した。この動きは多くの点で、トランプ氏が高関税による米国経済の痛みを理解していることの表れだったと言える。

続く５月には、米中両国の当局者が互いの関税を引き下げ、貿易の相互依存を改めて確認。中国は米国からの輸出品に対する関税を１２５％から１０％に引き下げ、米国は１４５％から３０％に引き下げていた。