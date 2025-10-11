「今日好き」中島結音「身長越された」弟との2ショット公開「仲良し」「上目遣い可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/11】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が10月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟との2ショットを公開した。
【写真】恋リア出身美女、抜群スタイルの弟公開
中島は「弟が実家帰るたんびに、でかくなりょーる もう身長越された…成長かんじますなあ」とコメント。赤いジャージにお団子ヘアのラフなスタイルで口をとがらせて弟を見上げている自身と、中島より頭半分ほど身長の高い弟とのコンビニエンスストア店内と見られる場所での2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「弟愛感じた」「上目遣いのお姉ちゃん可愛い」「弟スタイルいい」「仲良しきょうだい」「方言かわいい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】恋リア出身美女、抜群スタイルの弟公開
◆中島結音、弟との2ショット公開
中島は「弟が実家帰るたんびに、でかくなりょーる もう身長越された…成長かんじますなあ」とコメント。赤いジャージにお団子ヘアのラフなスタイルで口をとがらせて弟を見上げている自身と、中島より頭半分ほど身長の高い弟とのコンビニエンスストア店内と見られる場所での2ショットを披露した。
◆中島結音と弟のショットに反響
この投稿に、ファンからは「弟愛感じた」「上目遣いのお姉ちゃん可愛い」「弟スタイルいい」「仲良しきょうだい」「方言かわいい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】