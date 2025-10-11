【ZARAの深パープル】が洗練見え！ 大人に似合う♡「きれいめトップス」

落ち着いた雰囲気のなかに、華やかさも感じる深みパープル。シンプルなデザインでも、上品で洗練された雰囲気を演出してくれそう。大人世代にも似合うパープルは、この秋も注目したいところ。【ZARA（ザラ）】では、きれいめスタイルにぴったりのトップスが販売中です。今回は、その中から大人にこそおすすめしたい「深パープル」のトップスをご紹介します。

きちんと見えも期待できるシンプルトップス

【ZARA】「ベルト付きショートスリーブトップス」\5,990（税込）

ウエストベルト付きのシンプルなトップスは、ベルトでシルエットにメリハリが生まれ、スタイルアップが期待できそうです。フロントにさりげなく入った縦のラインも、すっきり見えにつながりそう。シンプルなデザインのトップスも、ベルトと深みのあるカラーで、洗練された雰囲気に。きちんと感もあり、オフィスコーデにも使えそうな一枚です。

フェミニントップスも深パープルで甘さ控えめに

【ZARA】「フリルブラウス」\5,990（税込）

フリルを効かせたフェミニンなデザインのトップス。ほんのり透け感のある素材が軽やかさをプラスしています。深みのあるパープルカラーが甘さを抑えて、大人っぽく着られそうなのも魅力。可愛らしさと上品さのバランスが取れていて、きれいめなコーディネートに取り入れやすそうです。スカートで女性らしくまとめても、パンツを合わせて引き締めても素敵に決まりそう。

おしゃれ感を高めてくれそうなアシンメトリーデザイン

【ZARA】「無地ニット レイヤードトップス」\5,990（税込）

ほんのり透け感のある素材で、品の良さを感じるニットトップス。肩まわりはケープのようなデザインで、アシンメトリーなシルエットが印象的です。ボートネックや太めのスリーブなど、シンプルながらおしゃれ見えポイントが満載。深みのあるパープルカラーのおかげで、個性的なデザインも落ち着いた雰囲気で楽しめそう。

華やかな光沢感で主役級トップス

【ZARA】「サテンバルーントップ」\5,990（税込）

艶のあるサテン素材が高見えを叶えてくれそうなショート丈トップス。艶感がコーデに華やかさを添えてくれそうです。バルーンシルエットがふんわりとした印象を与え、おへそが見えそうな短め丈で抜け感のあるスタイルに。一枚で主役になれそうなデザインで、ボトムスを変えてドレッシーにもカジュアルにも着こなせそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N