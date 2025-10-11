伊東純也と中村敬斗が両翼で先発した

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は10月10日、キリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表（同37位）と対戦し、2-2のドローで終わった。

この試合でMF中村敬斗とMF伊東純也が揃って先発。昨季までフランスのスタッド・ランスで共闘をした2人に「並ぶと嬉しい」「幸せ噛みしめてます」など注目が集まっている。

試合は序盤から互角の展開となったが、日本は前半21分に最終ラインの背後を突かれて先制点を献上。その5分後にFW小川航基のゴールで同点に追いついたものの、後半19分にはクロスからヘディングシュートを決められ、再びリードを許す苦しい展開となった。それでも後半アディショナルタイム、伊東のクロスからFW上田綺世が劇的な同点弾を決め、辛くも引き分けに持ち込んだ。

この試合の先発には4か月ぶりの代表復帰となった中村が左、伊東が右のWBで先発出場し両翼コンビを形成。後半には左サイドでボールを持った中村から、右サイドに開いた伊東へロングパスを通し、相手ゴールに迫るシーンもあった。

試合前のピッチでは2人が並んだシーンもあり、SNSでは「今2人が同時にピッチに立ってる幸せ噛みしめてます」「中村敬斗が再び伊東純也と代表でコンビを組めるの、本当に嬉しい」「並ぶと嬉しいハッピーセット」「待ってたー」「大好きな2人」などコメントが寄せられ、中村と伊東の組み合わせに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）