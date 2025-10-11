パンとエスプレッソと発「和レ和レ和」が関東初出店！湘南食堂で、からだが整う“日本のごはん”を堪能しましょ
東京・表参道発のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」の和食ブランド「和レ和レ和（ワレワレワ）」が関東に初出店！
10月10日（金）、神奈川・藤沢の『湘南T-SITE』にオープンしました。
落ち着いた空間で“日常の贅沢”をテーマにした、からだを整える和のごはんが楽しめますよ。
日本のごはんを楽しむ和食ブランド「和レ和レ和」
「和レ和レ和」は、2022年に大阪・本町にオープン。
「パンとエスプレッソと」が大切にする“香りのある朝食”や“日常の贅沢”を、『日本のごはん』という新しいステージで表現する、和の食文化を軸とした新ブランドです。
“食を通じて、自分をいたわる時間を届ける”ことをコンセプトに、ブランド名の「和」には“調和・安らぎ・日本の美意識”という想いが込められているそうですよ。
2024年には京都・嵐山に2号店がオープン。
さらに関東初出店となる3号店「和レ和レ和 湘南食堂」が、藤沢の『湘南T-SITE』にオープンしました。
からだを整える、落ち着いたやさしい和の空間
「和レ和レ和」の店内は、木や土のぬくもりを感じる自然素材を基調に湯気・香り・器・音など“五感”を大切に設計。
まるで静かな茶屋のように穏やかな空気の中で、食べることを通して自分と向き合う時間を提案する、からだと心を整える“やさしい和”の空間です。
温活メニューや湘南らしいメニューがラインナップ
湘南食堂には、お粥やお茶漬けを中心に、出汁の香りや素材のうまみを生かした『温活メニュー』がラインナップ。
からだを芯から温める薬味や具材、季節ごとに変化する小鉢や惣菜など、やさしさ＆満足感を両立した味わいが楽しめるそうですよ。
また、湘南らしく“海辺の町の空気感”を取り入れた限定メニューも登場予定なのだとか。
朝食やランチはもちろん、午後のほっとするひと時にもぴったり。
湘南エリア散策でのひと休みや、湘南T-SITE内の蔦屋書店で買った本を読みながら、ゆったりした“日本のごはん”を堪能してみてはいかがでしょう。
■和レ和レ和 湘南食堂
住所：神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE 2号館1階
営業時間：9:00〜18:00（L.O.17:00）
定休日：なし
Instagram：＠warewarewa_shonanshokudo
参照元：株式会社日と々と プレスリリース
