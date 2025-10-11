『おかあさんといっしょ』14万人を動員の夏のステージが映画館に登場 初の幼児向け3面スクリーン上映も
65年にわたり多くの親子に愛され続けている、NHKの幼児向け教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』。番組から生まれた夏の一大イベント「おかあさんといっしょスペシャルステージ」が、今年も埼玉と大阪で開催され、約14万人を動員した。今年のテーマは“チャレンジ！”――無限の可能性を持つ子どもたちがさまざまな挑戦を通して、自分らしく未来へ羽ばたいてほしいという願いが込められたステージとなった。
【画像】14万人を熱狂させたステージ写真
この人気公演が、『映画館で！おかあさんといっしょスペシャルステージ なないろのはね』として、11月14日より全国の映画館で上映される。幼児向けコンテンツとしては初の試みとなる3面ライブスクリーン版も同時公開される。
今年のスペシャルステージは、8月23・24日にさいたまスーパーアリーナ、30・31日に大阪城ホールで開催。出演は、花田ゆういちろう、ながたまや、秋元杏月、佐久本和夢の4人の“お兄さん・お姉さん”に加え、人気キャラクター「ファンターネ！」（みもも、やころ、ルチータ）、『おとうさんといっしょ』のシュッシュ、ポッポ、ゆめ、まさとも、さらに懐かしの「ぐ〜チョコランタン」の仲間たちも登場した。
ステージでは、「あつまれ！笑顔」「からだ☆ダンダン」「地球ぴょんぴょん」「ももいろほっぺ」など、全26曲を披露。360度観客に囲まれたセンターステージを駆け回るお兄さん・お姉さんたちやキャラクターたちの歌とダンスに、会場は終始笑顔と歓声に包まれた。圧巻は「ぼよよん行進曲」での逆バンジージャンプ。子どもたちの歓声が天井を突き抜けるように響き渡った。
映画館上映にあたり、さいたまスーパーアリーナでの公演を多数のカメラで収録し、臨場感あふれる映像に再編集。特に3面ライブスクリーン版では、迫力の映像と音響で会場さながらの体験を届ける。
そんなステージ映像とお兄さん・お姉さんのコメントで構成された予告編が完成。また、公開日の翌日11月15日には、人気キャラクター・ファンターネ！の「みもも」が都内および近郊の劇場に登場する【みももがやってくる！ミニショー付上映会】の開催も決定し、公開を盛り上げる。
■「みもも」が歌って踊るミニショー付き上映会
★丸の内ピカデリー（3面ライブスクリーン上映）
日時：11月15日 午前9時45分の回（上映前にミニショーが付く）
料金：3200円（税込）
★MOVIX亀有（通常上映）
日時：11月15日 午前11時40分の回（上映前にミニショーが付く）
料金：2500円（税込）
★ユナイテッド・シネマ豊洲（通常上映）
日時：11月15日 午後2時15分の回（上映前にミニショーが付く）
料金：2500円（税込）
★横浜ブルク13（通常上映）
日時：11月15日 午後4時20分の回（上映前にミニショーが付く）
料金：2500円（税込）
出演：みもも（ファンターネ！）、歌のお姉さん （予定）
（※『おかあさんといっしょ』に出演している歌のお姉さんではありません）
※全席指定／消費税含む／当日２歳以上有料（2歳未満のお子さまは保護者の方の膝上鑑賞に限り無料、座席必要な場合は有料）
※チケット発売の詳細は映画公式サイトで確認してください
この人気公演が、『映画館で！おかあさんといっしょスペシャルステージ なないろのはね』として、11月14日より全国の映画館で上映される。幼児向けコンテンツとしては初の試みとなる3面ライブスクリーン版も同時公開される。
今年のスペシャルステージは、8月23・24日にさいたまスーパーアリーナ、30・31日に大阪城ホールで開催。出演は、花田ゆういちろう、ながたまや、秋元杏月、佐久本和夢の4人の“お兄さん・お姉さん”に加え、人気キャラクター「ファンターネ！」（みもも、やころ、ルチータ）、『おとうさんといっしょ』のシュッシュ、ポッポ、ゆめ、まさとも、さらに懐かしの「ぐ〜チョコランタン」の仲間たちも登場した。
ステージでは、「あつまれ！笑顔」「からだ☆ダンダン」「地球ぴょんぴょん」「ももいろほっぺ」など、全26曲を披露。360度観客に囲まれたセンターステージを駆け回るお兄さん・お姉さんたちやキャラクターたちの歌とダンスに、会場は終始笑顔と歓声に包まれた。圧巻は「ぼよよん行進曲」での逆バンジージャンプ。子どもたちの歓声が天井を突き抜けるように響き渡った。
映画館上映にあたり、さいたまスーパーアリーナでの公演を多数のカメラで収録し、臨場感あふれる映像に再編集。特に3面ライブスクリーン版では、迫力の映像と音響で会場さながらの体験を届ける。
そんなステージ映像とお兄さん・お姉さんのコメントで構成された予告編が完成。また、公開日の翌日11月15日には、人気キャラクター・ファンターネ！の「みもも」が都内および近郊の劇場に登場する【みももがやってくる！ミニショー付上映会】の開催も決定し、公開を盛り上げる。
■「みもも」が歌って踊るミニショー付き上映会
★丸の内ピカデリー（3面ライブスクリーン上映）
日時：11月15日 午前9時45分の回（上映前にミニショーが付く）
料金：3200円（税込）
★MOVIX亀有（通常上映）
日時：11月15日 午前11時40分の回（上映前にミニショーが付く）
料金：2500円（税込）
★ユナイテッド・シネマ豊洲（通常上映）
日時：11月15日 午後2時15分の回（上映前にミニショーが付く）
料金：2500円（税込）
★横浜ブルク13（通常上映）
日時：11月15日 午後4時20分の回（上映前にミニショーが付く）
料金：2500円（税込）
出演：みもも（ファンターネ！）、歌のお姉さん （予定）
（※『おかあさんといっしょ』に出演している歌のお姉さんではありません）
※全席指定／消費税含む／当日２歳以上有料（2歳未満のお子さまは保護者の方の膝上鑑賞に限り無料、座席必要な場合は有料）
※チケット発売の詳細は映画公式サイトで確認してください