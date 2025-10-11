『TRIGUN STARGAZE』来年1月放送 映像公開でミリィ・トンプソン役は綾森千夏
アニメ『TRIGUN』（トライガン）シリーズの完結編『TRIGUN STARGAZE』が、2026年１月よりテレ東系列にて放送されることが決定した。あわせて、新たな仲間ミリィ・トンプソンも描かれた特報映像＆キービジュアルが解禁された。ミリィ・トンプソンは綾森千夏が演じる。
【動画】かっけぇ！公開された『TRIGUN STARGAZE』新映像
解禁となった特報映像で描かれているのは、＜ロスト・ジュライ＞から2年半経った世界。原作ファン待望の新たな仲間 ミリィ・トンプソンや新たな敵たちの姿も映し出され、完結に向け物語がさらに加速していくことを予感させる。
ヴァッシュの双子の兄 ミリオンズ・ナイヴズによる人類殲滅計画は、儒來での戦いで終止符を打ったように思われた。しかし再びプラント強奪事件が起き、次々と街が襲われはじめ、メリルはナイヴズ復活の兆しを感じ始める。辺境の町でひそかに暮らしていたヴァッシュは、メリルとミリィ、そして別の道を進んでいったニコラスとも合流。再び、ノーマンズランドに暮らす人々の命がかけられた戦いへと身を投じていく。
映像の最後には、「まもなく我らの夜明けが来る」というナイヴズの力強い声も聞こえ、激動に満ちた最後の旅路の幕開けを感じさせる。
同作は、『TRIGUN STAMPEDE』で描かれた、世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ＜ロスト・儒來＞から2年半後の世界が舞台。砂漠の惑星・ノーマンズランドを舞台に、不殺を誓ったガンマン「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」と人類の殲滅をもくろむヴァッシュの兄「ミリオンズ・ナイヴズ」との最後の戦いがついにアニメーションで描かれる。
