台風23号は、11日(土)は南西諸島や九州に接近する見込みです。13日(月)には伊豆諸島に接近し猛烈な風が吹き大荒れの天気になるおそれがあります。伊豆諸島では暴風に厳重に警戒してください。

台風23号は、11日午前6時現在奄美大島の南南東およそ180キロにあって、ほとんど停滞しています。中心気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルです。

台風は勢力を強めながら、12日(日)は四国の南から東海道沖を東北東に進むでしょう。13日には伊豆諸島付近へと進む予想です。

今後の雨と風の予想ですが、11日は台風は奄美諸島や九州に接近する見込みです。台風の東側では南からの暖かく湿った空気がもたらされ、西日本の沿岸部などで雨が降るでしょう。また、日本海を低気圧が進み、北陸や関東、東北でも雨雲がかかる見込みです。

12日は、台風は西日本から東日本にかけての南海上を進む見込みです。13日にかけては伊豆諸島に接近し、雨風ともに相当激しくなるおそれがあります。

台風23号は、台風22号と似たような進み方をたどりそうです。

一方で、最も北よりを進むと、西日本や東日本の太平洋側で雨や風の強まり方が増すおそれがあります。最新の台風の情報に注意をするようにしてください。